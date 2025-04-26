彰化市寵物嘉年華 狗狗走秀、接飛盤讓人開眼界

寵物飼養風氣日益興盛，彰化市公所為宣揚正確飼養方式與動物保護觀念，今天在彰化市「香山步道．東方公園」舉辦寵物嘉年華活動，由彰化縣寵物商業同業公會理事長劉東明帶領寵物走秀、花式飛盤狗等表演，讓民眾開了眼界。

除了貓狗以後，可愛動物互動區由今夜星辰休閒農場提供兔子、天竺鼠、陸龜、跳跳羊與民眾互動，此外寵物義剪、健診活動，吸引數百親子參加。獸醫師出身的市長林世賢還親自解說正確飼養寵物常識及動保觀念。

另．亞洲大學教授祁偉廉在寵爸寵媽交流區為飼主們講授犬隻的基本教養、服從訓練及互動技巧，透過課程，讓飼主學習到如何讓犬隻融入家庭生活，並有效管理寵物行為，以降低棄養風險，進而減少流浪狗的數量。

現場同時也由彰化縣動物防疫所派員注射犬貓狂犬病疫苗，以及包括彰化縣獸醫師公會獸醫師鄭亦珊、慈愛動物醫院醫師林哲安與亞洲大學教授黃久珍獸醫師等人為寵物健診。