苗栗獨居飼主往生 遺留3蜜袋鼯擬4/28開放認養

苗栗縣動物保護防疫所今天表示，日前接獲民眾通報，竹南鎮有3隻蜜袋鼯因飼主往生無人照料，經帶回收容將公告7天，若無原飼主其他親屬願意領回，預計28日開放認養。

動防所指出，竹南鎮某獨居長者日前往生，留下1籠3隻蜜袋鼯無人照料，21日由防疫所人員帶回縣內動物保護教育園區暫時照顧，並刊登資訊於全國動物收容管理系統公告7天，若無原飼主其他親屬願意領回，預計28日上午10時開放認養。

有關這3隻蜜袋鼯資訊，動防所人員表示，2公、1母，皆已成年，其中母蜜袋鼯皮毛疑有遭公蜜袋鼯欺負的傷痕，已暫時將牠隔離照料。

動防所提醒，民眾欲認養須攜帶身分證及提籠，認養數量不限定，但蜜袋鼯屬於群居動物，建議至少2隻以上，並需評估自身經濟能力、環境空間等飼養條件。