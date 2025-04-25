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台中非法集團賣狗肉、石虎 農業部：絕不姑息

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台中市議員江和樹踢爆狗肉來自繁殖場，市府表示將加強稽查掃蕩。記者陳秋雲／攝影
台中市議員江和樹踢爆狗肉來自繁殖場，市府表示將加強稽查掃蕩。記者陳秋雲／攝影

台中市議員江和樹今踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至還偷拍到有石虎屍體，懷疑犬隻來自繁殖場淘汰或退役犬隻，甚至有可能是流浪狗。農業部表示對此高度重視，已請內政部警政署保安警察第七總隊受理調查，並請各縣市政府加強執法，對於不肖人士宰殺犬貓或獵捕保育類野生動物行為絕不姑息，也呼籲民眾若有相關情資，請儘速撥打動物保護專線「1959」提供相關線索，協助動物保護主管機關或警調單位釐清案情。

農業部說明，台中市動物保護防疫處接獲通報不肖人士販售狗肉，並提供交易過程影像及疑似犬隻屠體，獲報後旋即派員前往扣留，並送至中央畜產會檢驗。因事涉動物保護法及野生動物保育法刑罰，除台中市動物保護防疫處與警察局大甲分局共同偵辦外，農業部今也提供相關事證給內政部警政署保安警察第七總隊。

農業部指出，依據「動物保護法」規定，若宰殺流浪犬、貓，經查證屬實，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，若進一步販賣、購買、食用或持有犬、貓屠體，將另受5萬元以上、25萬元以下的高額罰鍰處罰。

對於非法獵捕或販賣保育類野生動物及其屠體的行為，「野生動物保育法」定有更加嚴格的規定，違者最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、150萬元以下的罰金。農業部呼籲民眾切勿以身試法。

農業部表示，石虎是台灣一級保育類野生動物，受野保法高度保護，農業部透過與分佈區域地方政府合作，鼓勵友善農法耕作，增加友善農作面積及友善標章認證場域，並提供巡護監測給付，也推行「友善石虎農作」及「友善石虎農作—安全用藥」認證，農民除不使用農藥、除草劑、化學肥料外，更不放置滅鼠藥或獸鋏、不放養犬貓，取得綠色保育標章或有機農產品驗證，透過各項友善石虎認證及推動生態服務給付建立友善棲地，石虎已逐步向北延伸至新竹，向南延伸至彰化、雲林，甚至嘉義與台南部分地區。

農業部強調，無論是宰殺犬貓或是獵捕保育類動物，政府都絕不容忍，將嚴懲不貸。為了能及早發現和查處相關不法行為，呼籲民眾若發現任何疑涉宰殺犬貓、非法販賣犬貓屠體或獵捕保育類動物的行為，立即撥打1959動物保護專線。

保育類野生動物 石虎 農業部

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