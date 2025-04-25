小心很兇！台灣藍鵲現身平鎮運動公園 護巢抓傷女童

桃園市平鎮運動公園今年1月啟用，近日傳出台灣藍鵲攻擊國小女童，右手多條抓痕令家長心疼，民代建議市府設法在環境生態與民眾休憩之間找到平衡；工務局表示，已在鳥巢周邊拉警戒線，部分遊具暫時封閉，待藍鵲哺育期結束重新開放。

平鎮運動公園斥資近9千萬元整修，今年1月啟用後，陸續傳出多項設施因民眾使用不當毀損。其中，有繩索供孩童攀爬的19項障礙關卡最為嚴重，被迫停用1個多月，本月初才重新開放，未料又有台灣藍鵲在遊具旁築巢孕育下一代。

據農業部知識入口網資料指出，台灣藍鵲是三級保育類動物，性情凶悍，領域性強，對入侵的個體會猛烈攻擊；本月21日，1名國小女童到平鎮運動公園玩障礙關卡，在通過繩橋時遭藍鵲攻擊，當下雖有蹲低閃躲，未料仍被反覆襲擊。後來，她在母親的指引下脫身，但右手滿是紅腫抓痕，模樣令人心疼。

民進黨桃園市議員王珮毓表示，工務局雖有第一時間慰問女童並協助處理保險賠償事宜，但難保不會有其他受害人，環境生態與民眾休憩需求都很難取捨，市府應設法從中找到平衡點。

工務局長汪在宙表示，藍鵲過去很少靠近民眾生活圈，可能是公園環境好，最近又是藍鵲的繁殖期，所以飛來這裡築巢，待雛鳥長大飛離，問題應該就會解決。

工務局補充，平鎮運動公園在規畫階段曾做生態調查，過去確實不曾見過台灣藍鵲棲息，目前也無法確定是從何處遷徙而來。為盡量維持環境自然生態，目前已在鳥巢周邊拉封鎖線，部分遊具暫時封閉，另有立牌介紹藍鵲特徵與習性，做好機會教育，避免攻擊事件再發生。