床癖人的剋星！他受不了家貓上床 奴才幸福搖頭：一次就回不去

你也有潔癖嗎？一名網友在Dcard發文表示自己完全不能接受貓咪跑到床上，然而朋友們卻都可以接受。他解釋，洗澡前和穿著外出服時，自己完全不會去接觸床面，更不用說整天在家到處跑、上廁所不會擦乾淨的貓咪跳到床上。對此，許多貓奴搖頭「我也有嚴重床癖，貓咪上去過一次你就回不去了」。

原PO表示最近和朋友聊到養貓這件事，發現只有自己不能接受讓貓咪上床。因為有床癖，所以也不能接受貓咪剛上完廁所、屁股沒擦就跳上床，不僅如此，光是貓砂盆外都會有掉出來的砂了，貓腳掌更不用想，想到貓咪帶砂還會弄到床上都是就很崩潰。

然而養貓的朋友卻分享，跟貓一起睡覺其實非常療癒，還打趣道「冬天可以幫你暖床」，爲了說服原PO朋友還拼命曬貓照，他也忍不住坦言「害我有點心動」，但又覺得潔癖的個坎真的過不去，糾結的他詢問網友們，有沒有人跟他一樣接受不了？

貼文底下貓奴們紛紛回覆「說什麼呢，牠有時候不讓我上床」、「我老婆潔癖很嚴重，我沒有洗澡洗腳不能上床但是我家貓貓狗狗都隨便上床睡覺」、「完全開放貓咪上床，牠不上來我還會主動撈進被子裡面」、「本來也不行，有一天被侵略成功之後就放棄掙扎」、「我對貓貓完全保持著牠會自己洗澡、牠很乾淨的想法」、「我都拜託我的貓上來但牠們都不願意」、「沒有貓吸怎麼睡得著」。

不過也有人共鳴「我家是規定貓只能睡在指定小毯毯，這樣心理比較能接受」、「特別釘一個太空艙在床邊靠近我的位置，讓貓咪不用上床也可以陪睡」、「有些貓還會抓蟑螂在你的枕頭上，小心啊」、「一想到腳跟屁股都是屎，所以房間是不能進來的」、「無法接受床上一堆毛、屎、貓砂等等」、「我也有很嚴重的床潔癖，貓咪是完全不能進房間的，所以根本不會碰到床」。