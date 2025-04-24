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台灣高山中的「神祕國寶」！國家公園署推出山椒魚特展

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「走進雲霧森林」山椒魚探索之旅特展在台中市國立公共資訊圖書館展出。圖／雪霸國家公園管理處提供
「走進雲霧森林」山椒魚探索之旅特展在台中市國立公共資訊圖書館展出。圖／雪霸國家公園管理處提供

內政部國家公園署雪霸、玉山、太魯閣國家公園管理處與等單位規畫在台中市國立公共資訊圖書館1樓藝文展廳，聯合舉辦「走進雲霧森林」探索山椒魚特展，希望讓更多民眾認識台灣高山中的神祕國寶「山椒魚」，意識到保護生物多樣性、珍惜自然環境的重要性及關注高山生態在氣候壓力下的保育挑戰。

雪霸國家公園管理處表示，台灣自1919年由日本人楚南仁博在翠峰發現第一隻山椒魚，目前已紀錄5種山椒魚，分布於海拔約1500公尺以上的高山地區，數量極為稀少，屬於冰河遺留下間斷分布的小鯢屬特有種，也是全世界小鯢屬分布的最南界，在生物地理學研究領域上被視為極珍貴的遺傳資源。

山椒魚棲息於中高海拔針葉林或闊葉林底層、溪流附近等潮濕處，屬夜行性，以小型無脊椎動物為食。牠們分布於台灣的雪霸、太魯閣和玉山等3座高山型國家公園，經過數千萬年演化，牠們的獨特基因已成為珍貴的遺傳資源，也是台灣生態系穩定與原始自然環境的象徵。

雪管處表示，這項展覽已在昨天4月23日開幕，展期至6月15日，每日除提供專業導覽志工解說服務，5月3日（周六）下午2點舉辦講座，邀知名導演麥覺明主講「我來自遙遠的北方─台灣小鯢2.0」，分享他多年來拍攝山椒魚的珍貴經驗與心得。

活動期間還安排親子友善互動節目，包括山椒魚棲地繪畫、手做紙雕、紙芝居故事與手偶劇表演等，盼透過互動劇場與故事敘事和有獎徵答，寓教於樂並深化生態保育理念。歡迎全國民眾參觀，一同走入神秘的高山林地，認識台灣國寶級物種「山椒魚」。

台灣目前記錄到的5種小鯢屬特有種山椒魚。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣目前記錄到的5種小鯢屬特有種山椒魚。圖／雪霸國家公園管理處提供
山椒魚特展活動的主視覺。圖／雪霸國家公園管理處提供
山椒魚特展活動的主視覺。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園內的觀霧山椒魚。圖／戴為愚攝影、雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園內的觀霧山椒魚。圖／戴為愚攝影、雪霸國家公園管理處提供
雪霸管理處安排精彩的山椒魚劇場，為山椒魚開展拉開序幕。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸管理處安排精彩的山椒魚劇場，為山椒魚開展拉開序幕。圖／雪霸國家公園管理處提供
山椒魚特展海報。圖／雪霸國家公園管理處提供
山椒魚特展海報。圖／雪霸國家公園管理處提供

國寶 太魯閣國家公園 雪霸

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