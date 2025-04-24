快訊

違反食安法？立委質疑大陸「新疆紙皮核桃」未合法進口 食藥署回應

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

竹苗柴犬棄養案延續？新北九芎林、北宜公路也有養殖場柴犬被丟

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬。圖／詹小姐授權提供
本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬。圖／詹小姐授權提供

本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬，陳情人表示，新店、坪林山區共有11隻柴犬，明顯是被繁殖場棄養，批評棄養人非常可惡。新北動保處表示，日後會協助結紮、開放認養，也盼民眾如有相關線索，可提供給新店分局。

民眾詹小姐表示，11日凌晨有聽到狗狗的哀嚎哭聲，但山上通常很安靜，心裡感到疑惑，結果早上先生就告訴她有柴犬往家門口走，原以為是走失，先暫置在家中，後來又發現第2隻，先生在北宜公路發現第3隻，山上通常都是養黑狗，誰家有養都知道，驚覺不對，趕緊通報動保處。

詹小姐指出，她也有在北宜公路群組看到其他人討論，已經有好心人先帶走2隻柴犬，甚至有人是晚上趕往山上，又發現5隻柴犬，協助帶回安置幫忙送養，光在新北山區就11隻，加上新竹、苗栗被棄養18隻，就有29隻。

「棄養者非常過分」，詹小姐批評，這些被棄養的柴犬幾乎在原地不動，懷疑是被繁殖場業者關太久，突然被丟棄，到陌生環境不知所措，也不知能跑去哪裡，其他熱心民眾晚上上山找都還找得到柴犬。以她為例，撿到的都是母犬，很明顯乳房腫脹，生育過很多次，擔心這些柴犬會不會無法順利送養出去，希望日後公告認養資訊，民眾可以選擇到新店動物之家。

動保處表示，11日上午10時於坪林區九芎林22-2號拾獲疑似被棄養2隻柴犬，下午又去帶回1隻，計2母1公皆無晶片未絕育，4月15日再入所1隻柴犬，共入所4隻，皆是5歲以內的年輕犬隻，皆無晶片。已請警察局新店分局協助偵辦此棄養柴犬案。

動保處說明，這些柴犬個性親人親狗，非常乖巧，還沒絕育，目前仍在公告尋主期間，待期限結束，會公告可認養，也會協助結紮，新店山區及北宜公路等處位處偏僻，合理懷疑棄養人躲開監視器沿途棄養，希望有線索的民眾幫忙提供行車記錄器畫面，協助警方儘早破案。

民眾詹小姐發現竟有柴犬出現在新北山區。圖／詹小姐授權提供
民眾詹小姐發現竟有柴犬出現在新北山區。圖／詹小姐授權提供
民眾詹小姐暫時安置2隻疑似被棄養的柴犬。圖／詹小姐授權提供
民眾詹小姐暫時安置2隻疑似被棄養的柴犬。圖／詹小姐授權提供
動保處人員到場後，協助帶回詹小姐協助安置的2隻柴犬。圖／詹小姐授權提供
動保處人員到場後，協助帶回詹小姐協助安置的2隻柴犬。圖／詹小姐授權提供

柴犬

延伸閱讀

屏東比特犬咬死柴犬去向成謎疑「詐死」？ 動保科到火葬場調查結果曝光

10歲重病遭棄養…打給飼主竟回「不要牠回來」 黑拉拉重回6年前收容所淚崩

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

屏東比特犬緊咬柴犬不放 眾人解救2狗皆亡

相關新聞

台灣高山中的「神祕國寶」！國家公園署推出山椒魚特展

內政部國家公園署雪霸、玉山、太魯閣國家公園管理處與等單位規畫在台中市國立公共資訊圖書館1樓藝文展廳，聯合舉辦「走進雲霧森...

竹苗柴犬棄養案延續？新北九芎林、北宜公路也有養殖場柴犬被丟

本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬，陳情人表示，新店、坪林山區共...

近距離接觸可愛動物 六福莊推暑假限定「小小獸醫探索營」

六福莊今年暑假推出限定「小小獸醫探索營」，不僅能參與模擬診療、照護練習，還有機會近距離接觸可愛動物，即日起至5月12日開...

廣角鏡／狐獴遊走三芝街頭

新北市三芝區街頭近日出現一隻狐獴，吸引民眾目光，一家早餐店老闆擔心狐獴安危，立即通報動保處，經獸醫師全身檢查，確認狐獴健...

蛇類闖棲地…鳥友憂蜂虎難繁衍 金管處：物競天擇

每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門繁殖後代季節，約有2千隻栗喉蜂虎棲息於金湖鎮青年農莊等地，近日有鳥友在青...

影／阿里山電線掉落影響交通 竟是猴子頑皮惹禍還癱軟掉水溝

今天下午阿里山45公里處路面上有電線掉落，只能單線通車，有民眾在水溝發現有隻台灣獼猴，全身癱軟睜著無助雙眼，懷疑獼猴拉扯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。