聽新聞
0:00 / 0:00
近距離接觸可愛動物 六福莊推暑假限定「小小獸醫探索營」
六福莊今年暑假推出限定「小小獸醫探索營」，不僅能參與模擬診療、照護練習，還有機會近距離接觸可愛動物，即日起至5月12日開放報名，來參加營隊的小小獸醫，將穿上專屬獸醫袍，進入動物真實生活，展開一場充滿冒險和學習的沉浸式兩天一夜旅程。
六福莊指出，「小小獸醫探索營」專為熱愛動物的小朋友設計，由專業獸醫師與輔導老師全程帶領，學習動物保育的知識與精神。透過角色扮演和實際任務，讓小朋友從遊戲中建立尊重生命、觀察理解和同理心，真正成為動物的「小小守護者」。
六福莊表示，營隊行程超豐富，第一天從獸醫入學測驗、認識裝備開始，實際進行照護任務；第二天則安排獸醫巡查與救援任務，最後更能前往六福村暢玩，學習與放鬆一次滿足。
六福莊說明，這次「小小獸醫探索營」共規畫4個梯次，分別為7月4日至7月5日、7月18日至7月19日、8月8日至8月9日、8月15日至8月16日，皆為周五入住、周六參加營隊。
營隊體驗限7到9歲孩童參加，活動期間不開放家長陪同，讓孩子能獨立學習、挑戰自我。由於每日名額有限，六福莊提醒，欲參加報名，務必盡早完成訂房並預約營隊，暑假就讓孩子變身動物醫生，從「小小獸醫」開始，開啟一段知識、冒險與歡樂交織的成長旅程。
此外，搭配「小小獸醫探索營」，六福莊推出兩天一夜親子住房專案，內容包含3人入住六福莊「剛果綠地房型」一晚，附活力早餐三客，和六福村水陸雙樂園二日手環三條，優惠價1萬1500+10%，每房還享加碼招待第4位免加價入住（不含專案內容）、六福莊餐商抵用券300元，還有續住優惠每晚6500+10%，讓孩子參加獸醫營同時，家長也能到六福村樂園放心玩。專案訂房連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言