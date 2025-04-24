近距離接觸可愛動物 六福莊推暑假限定「小小獸醫探索營」

六福莊今年暑假推出限定「小小獸醫探索營」，不僅能參與模擬診療、照護練習，還有機會近距離接觸可愛動物，即日起至5月12日開放報名，來參加營隊的小小獸醫，將穿上專屬獸醫袍，進入動物真實生活，展開一場充滿冒險和學習的沉浸式兩天一夜旅程。

六福莊指出，「小小獸醫探索營」專為熱愛動物的小朋友設計，由專業獸醫師與輔導老師全程帶領，學習動物保育的知識與精神。透過角色扮演和實際任務，讓小朋友從遊戲中建立尊重生命、觀察理解和同理心，真正成為動物的「小小守護者」。

六福莊表示，營隊行程超豐富，第一天從獸醫入學測驗、認識裝備開始，實際進行照護任務；第二天則安排獸醫巡查與救援任務，最後更能前往六福村暢玩，學習與放鬆一次滿足。

六福莊說明，這次「小小獸醫探索營」共規畫4個梯次，分別為7月4日至7月5日、7月18日至7月19日、8月8日至8月9日、8月15日至8月16日，皆為周五入住、周六參加營隊。

營隊體驗限7到9歲孩童參加，活動期間不開放家長陪同，讓孩子能獨立學習、挑戰自我。由於每日名額有限，六福莊提醒，欲參加報名，務必盡早完成訂房並預約營隊，暑假就讓孩子變身動物醫生，從「小小獸醫」開始，開啟一段知識、冒險與歡樂交織的成長旅程。