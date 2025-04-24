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蛇類闖棲地…鳥友憂蜂虎難繁衍 金管處：物競天擇

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
保育鳥類栗喉蜂虎是金門夏季的嬌客。圖／何淑麗提供
保育鳥類栗喉蜂虎是金門夏季的嬌客。圖／何淑麗提供

每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門繁殖後代季節，約有2千隻栗喉蜂虎棲息於金湖鎮青年農莊等地，近日有鳥友在青年農莊觀察發現，有碩大的南蛇盤據於蜂虎棲地。鳥友擔心，蛇可能吞食大量的蜂虎鳥蛋，衝擊蜂虎的繁衍，在鳥友社群引發討論。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，鳥友看到長約180公分的大蛇在蜂虎的巢出沒，擔心牠會每天吃幾顆鳥蛋，早晚把鳥巢內的蛋都吃光，也憂心還有其他蛇存在，呼籲鳥友持續觀察，一旦發現異常，應立即通報鳥或相關單位。

對此，金門國家公園管理處副處長黃子娟表示，蛇類原本就是蜂虎的天敵，出現在棲地是自然現象，蜂虎也非完全弱勢物種，曾有人拍到蜂虎會集體攻擊蛇類，使其落荒而逃。她說，除非確認是人為引入蛇類，否則不會刻意干預，大自然有其運作機制，應尊重物競天擇。

金門縣產發處農林科表示，尚未接獲民眾相關陳情，基本立場是尊重自然生態，避免太多人為干預。

栗喉蜂虎在台灣本島並無分布，金門成為唯一可觀賞築巢、育雛與捕食行為的地區。

南蛇 自然生態 金門

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