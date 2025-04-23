影／阿里山電線掉落影響交通 竟是猴子頑皮惹禍還癱軟掉水溝

今天下午阿里山45公里處路面上有電線掉落，只能單線通車，有民眾在水溝發現有隻台灣獼猴，全身癱軟睜著無助雙眼，懷疑獼猴拉扯電線造成意外；林業保護署嘉義分署、台電、中華電信協助處理回復通車。原本擔心獼猴的狀況，沒想到牠展現生命韌性，短暫休息後，蹦蹦跳跳遁入林間。

今天下午1點30分左右，阿里山公路45公里附近突然電線掉落，阻擋下山車道，只能維持單線通車，有民眾下車查看，拍錄現場畫面，發現有隻台灣獼猴掉落在水溝，獼猴似乎遭到電極受傷全身癱軟，看到人靠近只能沒力氣地抬頭望了望又躺回水溝裡。

懷疑是獼猴頑皮遊盪電線不小心觸電掉落惹的禍，擔憂獼猴的狀況，想協助又擔心引發野生動物自我保護機制反噬，聯絡林業保護署嘉義分署等相關單位。

林業保育署嘉義分署觸口工作站主任陳志彰派員到場協助，並聯絡台電、中華電信，推測是獼猴拉盪電線時觸電，掉落下來時扯落中華電信線路掉到水溝。

台電及中華電信人員先後趕到現場，確定是中華電信線路，在下午3點30分前修復，也回復雙向通車。