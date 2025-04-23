高雄女童搶救受傷浪貓守到天黑 被讚動物救援小尖兵

高雄陽明國小四年級倪姓女童，昨天為搶救一隻阿嬤家附近受傷浪貓「小黑」，從白天守到黑夜，與小黑周旋逾3小時，最後成功將小黑捉進貓籠送醫，被動保團體讚是「動物救援小尖兵」。

台灣動物緊急救援小組今天發布這則救援故事，倪姓女童近日發現阿嬤家附近小巷中，有一隻流浪貓「小黑」臉部受重傷，除右眼睜不開，眼睛上方也有明顯腫大及外傷，且精神不佳，神情痛苦，病況日趨嚴重。

倪姓女童說，為提早到阿嬤家展開營救行動，她利用下課時間到學校角落，先把當天作業完成，之後傍晚5時開始與家人、鄰居展開救援任務。

因為「小黑」傷口疼痛，不願讓人靠近，甚至多次哈氣轉頭作勢攻擊，讓整個救援行動一度陷入膠著；倪姓女童多次嘗試捕捉都失敗，但她不放棄，不斷用肉泥與小魚乾等食物引誘，漸漸卸下牠的心防。

最後經過3個多小時周旋，從白天到黑夜，終於在家人與鄰居協助下，合力將「小黑」捉進貓籠，並聯絡台灣動物緊急救援小組，將貓咪送往動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊今天表示，「小黑」是7歲左右母貓，已節育且剪耳，到院時右眼上方嚴重外傷，周邊組織腫脹；血檢也發現「小黑」感染指數超標，且有脫水等情況，「還好及時送醫，否則有生命危險」。

經獸醫師初步清創後，安排「小黑」住院治療，施打消炎針及輸液補充水分；倪姓女童非常擔心「小黑」傷勢，今天下午會再到動物醫院探視，希望「小黑」早日康復。

台灣動物緊急救援小組表示，女童能同情弱勢流浪貓，甚至為了營救「小黑」從白天堅守到黑夜不放棄，精神令人敬佩，堪稱是「動物救援小尖兵」。