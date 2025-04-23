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台灣野山羊誤入台東市鯉魚山 遭野狗追捕5小時

中央社／ 台東縣23日電

不明原因進入台東市鬧區鯉魚山的1隻台灣野山羊，經常遭流浪狗追咬，今日再度遭6隻流浪狗圍困、追獵將近5小時，最後都衝入樹林消失。

今年2月間台東市民眾在鯉魚山裸露山壁發現1隻幼齡台灣野山羊 （長鬃山羊），由於鯉魚山位於台東市中心，野山羊如何通過馬路、民宅闖進鯉魚山成謎。

農業部林業及自然保育台東分署自然保育科長林孟怡當時表示，鯉魚山海拔約75公尺，過往沒有台灣野山羊出沒紀錄，目前對於台灣野山羊透過什麼路徑進到此區域路徑仍無法確認。

住在附近的民眾這段時間經常看到這隻誤闖都市叢林的台灣野山羊遭流浪狗追捕，今天上午多達6隻流浪狗集體圍捕野山羊。

目擊羅姓民眾表示，今天清晨4時許聽到狗吠聲就知道流浪狗又開始圍捕山羊，上午3隻野狗一度將山羊圍堵在峭壁上，山羊無法脫逃，流浪狗也不敢逼近，就這樣對峙了2個多小時，山羊趁著流浪狗未注意時，趕緊脫逃，流浪狗立即追捕，但因流浪狗不適合峭壁，有1隻摔落哀號，結果引來更多流浪狗，最多時共有6隻同時圍捕，最後都衝入叢林消失。

羅姓民眾表示，當時台東縣政府和林保署相關人員趕到場，希望能幫山羊解圍，但因山羊和流浪狗都衝入叢林後消失而作罷。

台東 流浪狗 長鬃山羊

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