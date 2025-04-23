快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

台灣黑熊現蹤浸水營步道 創台東最南蹤跡紀錄

中央社／ 台東縣23日電
台灣黑熊示意圖。圖為玉山園區內台灣黑熊母熊帶小熊漫步於原始森林中。圖／玉管處提供
台灣黑熊示意圖。圖為玉山園區內台灣黑熊母熊帶小熊漫步於原始森林中。圖／玉管處提供

4名民眾日前在浸水營古道目擊年幼黑熊奔跑，同時聽到母熊吼叫聲，因情況突然來不及拍照。林保署台東分署表示，這是目前台灣黑熊出現在台東最南紀錄。

農業部林業及自然保育署台東分署自然保育科長林孟怡今天告訴媒體，南島文化與古道研究者徐如林近日在浸水營國家步道台東端約14.5公里區段，與3名同行者目擊1隻年幼黑熊於步道上奔跑，也聽見疑似母熊於上方叢林發出吼叫聲。

因事發突然，徐如林等人未及拍到黑熊影像，但仍將此具體紀錄通報林業及自然保育署，經台東分署派員勘查，確認該地點海拔僅約119公尺，且創下黑熊在台東的最南紀錄。

林孟怡表示，台東分署於18日已在目擊黑熊位置的步道周遭架設紅外線自動相機，希望進一步掌握黑熊生態影像。同時也通報在地的加羅板部落留意，除了向部落會議主席江明輝與部落幹部說明人熊遭遇時的應變措施，也請江明輝轉知部落族人妥善收納食物、廚餘、垃圾及飼料，避免吸引黑熊靠近，也會在周邊部落加強宣導說明人熊遭遇的因應措施。

同時也將於步道沿線適當位置設置告示牌誌，提供山友遇見黑熊時的避險指引，建議前往浸水營國家步道的民眾可隨身攜帶熊鈴或能發出聲響的物品，若發現黑熊，特別是有小熊隨行的母熊，為避免母熊因護幼而行為過激，切勿驚擾或靠近，應緩慢後退遠離。

位置 台東 台灣黑熊

延伸閱讀

台東大武黑熊現蹤創最南記錄 證實排灣獵人口述不假

林保署首曝近年黑熊數量增 族群已無瀕臨絕種之虞

花蓮卓溪黑熊遭開槍致死 林保署：危急下的必要處理

台灣黑熊屢侵入部落 仿效歐盟有限度獵殺？學者這樣看

相關新聞

【動物冷知識】沒上門牙怎吃飯？牛「切菜式」吃草超有效率

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？食量超大且一整天都在進食、反芻的牛，居然沒有上門牙！？ 今天我們一起來看看有趣的動物牙齒冷知識吧！ 不管是大食蟻獸、小食蟻獸或侏儒食蟻獸都是

比人類懂吃！叢林「美食獵人」靠這招挖松露 他見照片驚：進化太快

科學家近日在剛果共和國的努瓦巴莱-恩多基（Nouabalé-Ndoki）國家公園發現令人驚訝的行為，當地大猩猩竟然懂得挖掘地底的松露食用，這種行...

海巡署偵搜犬「鐵諾」屆齡退休 26日榮退儀式感謝付出

海巡署東部分署有4隻偵搜犬，其中6歲「鐵諾」靠著靈敏嗅覺執行檢查行李工作，現在牠達到屆退門檻，經獸醫評估認為牠可退休，1...

台東大武黑熊現蹤創最南記錄 證實排灣獵人口述不假

台東大武鄉加羅板浸水營國家步道，近日有研究人員目擊台灣黑熊蹤影，並通報林業及自然保育署台東分署；經林保署台東分署派員勘查...

丁滿外出找彭彭？ 可愛狐獴迷走三芝街頭吸目光

近日新北市三芝區街頭突然出現一隻狐獴，路過民眾發現動畫角色突然出現，紛紛被吸引目光，一家早餐店老闆擔心狐獴安危，立即通報...

遭槍傷台灣黑熊「人道處理」引譁然 林保署8大QA釋疑

花蓮入侵聚落遭槍傷黑熊不治事件，引起討論。農業部林業及自然保育署今天透過臉書粉專，整理8大QA補充說明，針對外界質疑開槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。