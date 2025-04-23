台灣黑熊現蹤浸水營步道 創台東最南蹤跡紀錄

4名民眾日前在浸水營古道目擊年幼黑熊奔跑，同時聽到母熊吼叫聲，因情況突然來不及拍照。林保署台東分署表示，這是目前台灣黑熊出現在台東最南紀錄。

農業部林業及自然保育署台東分署自然保育科長林孟怡今天告訴媒體，南島文化與古道研究者徐如林近日在浸水營國家步道台東端約14.5公里區段，與3名同行者目擊1隻年幼黑熊於步道上奔跑，也聽見疑似母熊於上方叢林發出吼叫聲。

因事發突然，徐如林等人未及拍到黑熊影像，但仍將此具體紀錄通報林業及自然保育署，經台東分署派員勘查，確認該地點海拔僅約119公尺，且創下黑熊在台東的最南紀錄。

林孟怡表示，台東分署於18日已在目擊黑熊位置的步道周遭架設紅外線自動相機，希望進一步掌握黑熊生態影像。同時也通報在地的加羅板部落留意，除了向部落會議主席江明輝與部落幹部說明人熊遭遇時的應變措施，也請江明輝轉知部落族人妥善收納食物、廚餘、垃圾及飼料，避免吸引黑熊靠近，也會在周邊部落加強宣導說明人熊遭遇的因應措施。

同時也將於步道沿線適當位置設置告示牌誌，提供山友遇見黑熊時的避險指引，建議前往浸水營國家步道的民眾可隨身攜帶熊鈴或能發出聲響的物品，若發現黑熊，特別是有小熊隨行的母熊，為避免母熊因護幼而行為過激，切勿驚擾或靠近，應緩慢後退遠離。