海巡偵蒐犬「鐵諾」守護國門 服役期滿將退役

現年6歲的偵搜犬「鐵諾」，投入海巡署東部分署攔查及維安勤務4年，已達到服務年限，26日於台東伽藍漁港安檢所舉辦榮退儀式。

海巡署東部分署指出，「鐵諾」是德國狼犬，經受訓後於民國110年4月投入勤務，守護國門安全，工作表現穩定，參與多起攔查勤務，展現高度專業及穩定性。

「鐵諾」服役邁入4年，已達「動物保護法」屆退門檻，且即將邁入中年，經獸醫評估後，認為可以「退休」享樂，東部分署開放同仁認養。

海巡署東部分署指出，4月17日國際郵輪泊靠花蓮港，「鐵諾」負責協助檢查旅客行李，聞嗅查核，以一貫冷靜沈著的工作姿態，完成最後一次勤務。

海巡署東部分署指出，「鐵諾」是東部分署K-9團隊的重要戰力，4月26日將於台東伽藍漁港安檢所舉辦榮退儀式，安排港區巡禮及拍照合影，由新飼主帶回展開退休新生活。