快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

海巡偵蒐犬「鐵諾」守護國門 服役期滿將退役

中央社／ 花蓮縣23日電

現年6歲的偵搜犬「鐵諾」，投入海巡署東部分署攔查及維安勤務4年，已達到服務年限，26日於台東伽藍漁港安檢所舉辦榮退儀式。

海巡署東部分署指出，「鐵諾」是德國狼犬，經受訓後於民國110年4月投入勤務，守護國門安全，工作表現穩定，參與多起攔查勤務，展現高度專業及穩定性。

「鐵諾」服役邁入4年，已達「動物保護法」屆退門檻，且即將邁入中年，經獸醫評估後，認為可以「退休」享樂，東部分署開放同仁認養。

海巡署東部分署指出，4月17日國際郵輪泊靠花蓮港，「鐵諾」負責協助檢查旅客行李，聞嗅查核，以一貫冷靜沈著的工作姿態，完成最後一次勤務。

海巡署東部分署指出，「鐵諾」是東部分署K-9團隊的重要戰力，4月26日將於台東伽藍漁港安檢所舉辦榮退儀式，安排港區巡禮及拍照合影，由新飼主帶回展開退休新生活。

台東 安檢 海巡署

延伸閱讀

海巡署偵搜犬「鐵諾」屆齡退休 26日榮退儀式感謝付出

海巡偵搜犬鐵諾值勤冷靜沉著守護國門 4月26日榮退

被問何時送海巡署解凍案 海委會副主委呆愣20秒答不出

海巡署3人持大陸居住證 管碧玲：已依法全部註銷

相關新聞

【動物冷知識】沒上門牙怎吃飯？牛「切菜式」吃草超有效率

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？食量超大且一整天都在進食、反芻的牛，居然沒有上門牙！？ 今天我們一起來看看有趣的動物牙齒冷知識吧！ 不管是大食蟻獸、小食蟻獸或侏儒食蟻獸都是

遭槍傷台灣黑熊「人道處理」引譁然 林保署8大QA釋疑

花蓮入侵聚落遭槍傷黑熊不治事件，引起討論。農業部林業及自然保育署今天透過臉書粉專，整理8大QA補充說明，針對外界質疑開槍...

180公分長南蛇闖入栗喉蜂虎棲地…鳥友憂 金管處：尊重自然機制

每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門繁殖後代的季節，約有2千隻栗喉蜂虎棲息於金湖鎮青年農莊等地，近日卻有鳥友...

海巡署偵搜犬「鐵諾」屆齡退休 26日榮退儀式感謝付出

海巡署東部分署有4隻偵搜犬，其中6歲「鐵諾」靠著靈敏嗅覺執行檢查行李工作，現在牠達到屆退門檻，經獸醫評估認為牠可退休，1...

台東大武黑熊現蹤創最南記錄 證實排灣獵人口述不假

台東大武鄉加羅板浸水營國家步道，近日有研究人員目擊台灣黑熊蹤影，並通報林業及自然保育署台東分署；經林保署台東分署派員勘查...

丁滿外出找彭彭？ 可愛狐獴迷走三芝街頭吸目光

近日新北市三芝區街頭突然出現一隻狐獴，路過民眾發現動畫角色突然出現，紛紛被吸引目光，一家早餐店老闆擔心狐獴安危，立即通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。