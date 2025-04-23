海巡署偵搜犬「鐵諾」屆齡退休 26日榮退儀式感謝付出
海巡署東部分署有4隻偵搜犬，其中6歲「鐵諾」靠著靈敏嗅覺執行檢查行李工作，現在牠達到屆退門檻，經獸醫評估認為牠可退休，17日完成最後一次勤務後，分署預計26日舉辦榮退儀式，感謝鐵諾堅守崗位貢獻。
東部分署表示，鐵諾為公的德國狼犬，於2019年6月出生，在訓犬中心受訓完後，2021年4月加入海巡，投入勤務工作，是東部分署團隊的重要戰力，長期以來為國門安全付出，更曾參與多起攔查與維安勤務，展現高度專業與穩定性。
鐵諾服役邁入第4年，已達動物保護法屆退門檻，現年6歲的牠等於快到中年的年紀，經獸醫師評估後，東部分署決定讓牠退休，並由分署人員認養。
東部分署指出，鐵諾雖然即將榮退仍堅守本分，17日在最後一次勤務中，展現一貫冷靜沈著的工作姿態，當時國際郵輪泊靠花蓮港時，牠積極發揮靈敏嗅覺協助檢查旅客行李，確認沒有任何違禁品，毫不懈怠的完成最後一次任務，為海巡生涯畫下圓滿句點。
東部分署預計於26日在台東伽藍漁港安檢所，為鐵諾舉辦榮退儀式，感謝牠多年來守護國門的辛勞與奉獻，除了安排港區巡禮，也會讓牠與大家互動，拍照合影留念，最後再前往新飼主指定地點點交確認；鐵諾屆退後，留下來的空缺將待今年領犬員結訓後，再帶回花蓮。
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