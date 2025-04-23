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【動物冷知識】沒上門牙怎吃飯？牛「切菜式」吃草超有效率

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？食量超大且一整天都在進食、反芻的牛，居然沒有上門牙！？

今天我們一起來看看有趣的動物牙齒冷知識吧！




不管是大食蟻獸、小食蟻獸或侏儒食蟻獸都是沒有牙齒的，他們的主要食物就是螞蟻或白蟻，舌頭一黏，一口就吞，也用不到牙齒。

不過屬於有袋類動物的袋食蟻獸，雖然同樣都吃螞蟻，但他們卻有50顆左右的小牙齒！

這些牙齒有什麼功用呢？其實也沒什麼功用，因為袋食蟻獸吃螞蟻也是一口吞，所以也用不上那些牙齒。

順帶一提，袋食蟻獸雖然是有袋類動物，但雌性卻沒有育兒袋。剛出生的幼兒就緊抓著袋食蟻獸媽媽的乳頭吸奶，媽媽腹部也有厚厚的毛髮能夠保護幼兒。




牛有32顆牙齒，上顎有12顆臼齒，但沒有門齒與犬齒，取而代之的是一塊齒板。下顎有6顆鏟狀門齒、2顆基本已退化的犬齒與12顆臼齒。

牛吃草時，會先用舌頭捲起大把的草，然後很像用刀在砧板切菜一樣，用下門牙配合齒板切下草堆，讓他們更有效率的吃草！




長齒中喙鯨這個特別的名字，來自於成年雄鯨下顎突起的2顆牙齒，這2顆牙齒用於與其他雄性或威脅者打架。

雄鯨就這兩顆牙齒，雌鯨則無牙。

老鯨牙齒可以長到30公分左右，並向上以45度角彎曲伸長，這大大限縮了雄鯨張嘴的幅度。在一份測量報告中，1頭成年雌鯨與未成年雌鯨張嘴幅度約為6.5公分，而2頭成年雄鯨僅能張開3.2至4公分。

由於此緣故，成年雄鯨只能選擇相對較小的獵物。長大後雖然變強了，但代價就是不能再大吃大喝了🥺

參考連結：123

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