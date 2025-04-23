比人類懂吃！叢林「美食獵人」靠這招挖松露 他見照片驚：進化太快

科學家近日在剛果共和國的努瓦巴莱-恩多基（Nouabalé-Ndoki）國家公園發現令人驚訝的行為，當地大猩猩竟然懂得挖掘地底的松露食用，這種行為不僅顛覆過去對牠們飲食習性的認知，也可能代表這項技能已形成一種獨特的「動物文化」。

根據《國際野生生物保護學會（WCS）》報導，這群大猩猩挖掘的這些松露往往深埋於土壤中，並非容易取得的食物。研究人員觀察到，大猩猩會用手先移除地面上的落葉，再以指尖翻鬆泥土，整隻手深入地底抓取藏匿的松露。這種行為需依賴強烈的嗅覺、記憶力與靈巧的手部動作，顯示其挖掘過程具高度技巧性。

更令人驚訝的是，這樣的覓食行為並非普遍存在於所有大猩猩群體中，顯示這項能力可能並非天生，而是透過學習與模仿而來的「社會傳遞」行為。研究團隊也記錄到，有個體在加入其他熟悉挖掘技巧的群體後，便學會這項技能。

這項研究的第一作者為Gaston Abea，他是剛果當地原住民族Ba’Aka族的成員。Abea自2000年起參與自然保護區的追蹤與研究工作，近年投身學術，這次他感性表示，「我們的祖先曾經狩獵大猩猩，現在我們守護牠們。希望未來有更多年輕Ba’Aka人投入保育行列」。

這項發現不僅對靈長類動物的認知與文化傳遞研究具有重要意義，也突顯了當地原住民知識與研究貢獻的重要角色。

在這項研究曝光後，旅日網紅「魚漿夫婦」忍不住驚呼，「不知道這些大猩猩聽不聽得懂人話，身為進化太快的人類想跟你們說，『進化太快的話，就要去上班了』」。貼文底下，許多台灣網友開玩笑表示，「看來再過幾年，就可以拿到米其林三星了」、「動物其實也會挑好吃的吃」、「如果這些猩猩挖出來的松露要上繳，然後人類給牠們其他糧食當酬勞，這不就是上班了嗎？」、「為了搶奪松露，人類與猩猩的戰爭一觸即發」。