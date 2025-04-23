丁滿外出找彭彭？ 可愛狐獴迷走三芝街頭吸目光

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聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保員將狐獴帶回。圖／新北市動保處提供
動保員將狐獴帶回。圖／新北市動保處提供

近日新北市三芝區街頭突然出現一隻狐獴，路過民眾發現動畫角色突然出現，紛紛被吸引目光，一家早餐店老闆擔心狐獴安危，立即通報動保處，經獸醫師全身檢查，狐獴健康情況正常，身上無明顯外傷。台灣無原生狐獴，推測可能是人工飼養走失，將持續追查來源並公告協尋飼主。

迪士尼動畫「獅子王」中的角色狐獴「丁滿」跟疣豬「彭彭」，是主角「辛巴」落難時遇到的好朋友。早餐店老闆林璟欽說，當時正在忙碌備餐工作，一抬頭恰巧就看到這隻狐獴在路邊探頭探腦，引起路人圍觀，「真的就像卡通的角色一樣可愛」，但是擔心狐獴在大街上會被來往車輛撞到，所以就立刻打電話通知動保處，希望能得到妥善的安罝照顧。

動保處獸醫師謝弘斌表示，狐獴原產於非洲南部的喀拉哈里沙漠，包括南非、納米比亞及安哥拉西南部等地，屬群居性挖洞動物，棲息於擁有多個出口的地下洞穴中，為小型的晝行性哺乳類。

謝弘斌說，狐獴以昆蟲為主食，但食性廣泛，也會獵食蜘蛛、蜈蚣、馬陸、蜥蜴、守宮、蛇、蛙類、植物、卵，甚至是小型哺乳動物，生性貪吃，什麼都會嘗試。狐獴的尾巴為長、細，並尖尖延伸到端點，在末端的端點都為黑色，在直立時狐獴會用尾巴支撐來保持平衡，讓牠看起來模樣超萌。

新北市動保處呼籲，狐獴為外來種野生動物，具挖洞習性與高度群居需求，並不適合一般家庭飼養。民眾在飼養前應審慎評估是否能提供其所需的環境與照護條件，落實「懂牠再養牠、終養不棄養」的責任觀念。依動物保護法第29條第1項第1款，棄養動物者最高可處15萬元罰鍰。如民眾發現疑似走失的特殊寵物，請立即通報1959動保專線或動保處24小時電話：02-2959-6353，提供即時動物救援。

新北市動保處呼籲，狐獴為外來種野生動物，具挖洞習性與高度群居需求，並不適合一般家庭飼養。圖／新北市動保處提供
新北市動保處呼籲，狐獴為外來種野生動物，具挖洞習性與高度群居需求，並不適合一般家庭飼養。圖／新北市動保處提供
早餐店老闆通報動保處，希望確保狐獴安全。圖／新北市動保處提供
早餐店老闆通報動保處，希望確保狐獴安全。圖／新北市動保處提供
經獸醫全身檢查，確認狐獴沒有生病。圖／新北市動保處提供
經獸醫全身檢查，確認狐獴沒有生病。圖／新北市動保處提供
動保員將狐獴帶回。圖／新北市動保處提供
動保員將狐獴帶回。圖／新北市動保處提供

動物 狐獴

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