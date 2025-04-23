遭槍傷台灣黑熊「人道處理」引譁然 林保署8大QA釋疑

花蓮入侵聚落遭槍傷黑熊不治事件，引起討論。農業部林業及自然保育署今天透過臉書粉專，整理8大QA補充說明，針對外界質疑開槍者身分、為何不用麻醉槍、驅趕黑熊原因等逐一解釋。

花蓮卓溪入侵黑熊再度掠食犬隻，巡護隊員險遭攻擊防衛開槍，救援團隊檢查發現黑熊脊椎多處骨折、下肢癱瘓，肺部塌陷並伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，傷勢過重，決定深度麻醉人道處理。

問：開槍的是社區巡守隊員、部落族人還是獵人？

答：開槍的人是林保署花蓮分署的森林護管員。花蓮分署因應黑熊侵擾，由分署玉里工作站職員及森林護管員組成巡守隊進行巡護與驅趕，21日晚間當晚因發現黑熊正捕食家犬，經喝斥還朝人員靠近並作勢攻擊，隊員之一的森林護管員只能開槍自衛確保安全。

問：為何讓巡護人員帶獵槍？

答：這隻體重高達百餘公斤的大公熊已習慣於掠食犬隻，且經數次驅趕均不願遠離，林保署花蓮分署考量人員安全，要求執行巡護與驅趕任務的同仁必須攜帶獵槍防身，也提醒於遭遇緊急狀況時須以維護人員安全為優先。

問：為何不用麻醉槍？

答：麻醉槍或吹箭涉及麻醉藥品的使用，依法都須由領有麻醉藥品使用執照的獸醫師在場指導才能使用，而且麻醉劑並非立即就奏效，在短短幾秒的緊急狀況下只有獵槍能派上用場。

問：為何為了保護狗而驅趕黑熊？

答：黑熊從吃雞進展到吃狗，而且吃了好幾隻，如果遭遇的是老人或小孩，誰能預料會發生什麼事。林保署花蓮分署同仁組隊巡護或驅趕，不是為了保護狗，而是讓已經人心惶惶的村民能有起碼的安全感。

問：山林是黑熊的家，山村居民應該把山林還給黑熊？

答：山林是黑熊的家沒錯，但我們在平地居住的所在也曾是梅花鹿與石虎的家；何況黑熊並非只能棲息在山上，隨著數量愈來愈多，跟我們的距離將會更近。

問：黑熊是不是因為山上沒東西吃才下山找食物？

答：台灣中高海拔的森林生態復育良好，適合黑熊棲息的環境較以往增加更多，而黑熊除了是雜食性，還是「逐水草而居」的機會主義者，因此常會隨著不同季節，遷移到食物豐富或是容易覓食的區域，特別是春天的低海拔山區，因為許多植物長嫩葉、開花、結果，更容易吸引黑熊前來光顧。

此外，黑熊的族群數量日益擴增，在核心棲息地的黑熊族群逐漸飽和的情況下，越來越多個體向淺山甚至平地擴張是很合理的生態現象。

問：台灣黑熊的數量只有300至500隻？

答：沒有辦法明確說台灣黑熊到底有幾隻，因為要推估族群數量必須捕捉黑熊進行標記之後野放；然後再隨機捕捉黑熊，計算其中曾被標記的個體所占比例，才能推估整體族群的數量，但這對黑熊而言，會是很大的干擾。

即使如此，經由近年全台的黑熊監測資料顯示，台灣黑熊的族群分布與整體豐富度每年持續上升，且從原本的中高海拔向淺山地帶擴散；近5年，海拔1200公尺以下區域出現黑熊的頻度也明顯增加，比起20年前的推估數字，台灣黑熊的族群數量增加絕對在倍數以上，後續會在適當時機跟大眾說明，台灣黑熊雖然仍列名瀕臨絕種野生動物，但族群狀況已經沒有瀕臨絕種之虞了。

問：林業保育署為何要在乎山村居民的感受？

答：山村居民與台灣多數野生動物比鄰而居，相對於都會居民，山村社區才是生物多樣性資源保育的最前線，當他們遭受野生動物侵擾或危害時，如果能獲得政府的奧援與社會的支持，讓他們沒有生活或生命的後顧之憂，山村居民才會跟我們齊心共同維護自然資源，這也是我們推動在地社區保育與生態服務給付政策的初衷。