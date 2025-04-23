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180公分長南蛇闖入栗喉蜂虎棲地…鳥友憂 金管處：尊重自然機制

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門繁殖後代的季節，近日卻有鳥友在青年農莊觀察時發現，一條大型南蛇盤據於蜂虎棲地。圖／拍鳥俱樂部何淑麗提供
每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門繁殖後代的季節，近日卻有鳥友在青年農莊觀察時發現，一條大型南蛇盤據於蜂虎棲地。圖／拍鳥俱樂部何淑麗提供

每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門繁殖後代的季節，約有2千隻栗喉蜂虎棲息於金湖鎮青年農莊等地，近日卻有鳥友在青年農莊觀察時發現，一條大型南蛇盤據於蜂虎棲地。鳥友擔心，這條蛇可能會吞食大量的蜂虎鳥蛋，恐衝擊蜂虎的繁衍。相關消息在鳥友社群引發熱烈討論。

「鳥友看到這隻身形約180公分長的大蛇在蜂虎的巢出沒，都相當擔心，擔心牠會每天吃幾顆鳥蛋，可能早晚會把鳥巢內的蛋都吃完外，也憂心還有其他蛇存在。」拍鳥俱樂部社長黃蜀婷沉重的表示，青年農莊的人工巢區是為了協助栗喉蜂虎繁衍後代，若鳥蛋遭蛇大量掠食，將可能導致當地蜂虎數量銳減，她呼籲鳥友持續觀察，一旦發現異常如蛇類聚集或數量增加，應立即通報鳥會或相關單位。

對此，金門國家公園管理處副處長黃子娟表示，蛇類原本就是蜂虎的天敵，牠們出現在棲地是自然現象，蜂虎也非完全弱勢物種，曾有人拍攝影片拍到蜂虎會集體攻擊蛇類，使其落荒而逃。她強調，除非確認是人為引入蛇類，否則不會刻意干預，「大自然有其運作機制，應尊重物競天擇。」

金門縣政府產發處農林科則表示，目前尚未接獲民眾相關陳情，基本立場也是尊重自然生態，並不會進行額外干預。

栗喉蜂虎每年清明前後抵達金門，牠們羽色鮮豔亮麗，是金門夏季最吸睛的自然嬌客，也吸引大批鳥友跨海賞鳥。牠們喜愛在海岸、農田及砂石場的土堆挖洞築巢，每巢約4至5枚蛋，孵化期約21至25天，巢洞深約一公尺。

據了解，牠們在台灣本島並無分布，因此金門成為唯一可觀賞牠們築巢、育雛與捕食行為的地區。自2002年起，金門國家公園即展開生態調查，並自2009年陸續在青年農莊與慈湖三角堡等地維護棲地，至今已成為重要的賞鳥與環境教育場域。

每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門的季節，牠們羽色鮮豔亮麗，是金門夏季最吸睛的自然嬌客，也吸引大批鳥友跨海賞鳥。圖／拍鳥俱樂部何淑麗提供
每年4月至9月，是保育類鳥類「栗喉蜂虎」飛抵金門的季節，牠們羽色鮮豔亮麗，是金門夏季最吸睛的自然嬌客，也吸引大批鳥友跨海賞鳥。圖／拍鳥俱樂部何淑麗提供
夏日精靈「栗喉蜂虎」近日已陸續飛抵金門的，在青年農莊棲地可以欣賞到他們美麗的身影。記者蔡家蓁／攝影
夏日精靈「栗喉蜂虎」近日已陸續飛抵金門的，在青年農莊棲地可以欣賞到他們美麗的身影。記者蔡家蓁／攝影
夏日精靈「栗喉蜂虎」近日已陸續飛抵金門的，是最吸睛的自然嬌客。記者蔡家蓁／攝影
夏日精靈「栗喉蜂虎」近日已陸續飛抵金門的，是最吸睛的自然嬌客。記者蔡家蓁／攝影

南蛇 金門

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