黑熊侵擾人員開槍自保 林保署：未違法

近日入侵卓溪鄉中正部落周邊掠食雞、犬的台灣黑熊，是四年前由玉山國家公園管理處委託學者研究並野放追蹤編號YNP-BB02的個體。玉管處曾在本月廿一日召開協調會議，委託專家捕捉黑熊，也協請林業保育署花蓮分署於捕獲黑熊前持續協助驅趕，避免發生更嚴重人熊衝突。

林保署指出，由於該黑熊已習慣性掠食犬隻，行為異於以往曾處理的個體，考量人員安全，自上周即訓令分署玉里工作站由職員與森林護管員組隊於夜間執行驅趕任務時，必須攜帶獵槍防身，並於遭遇緊急狀況時須以維護自身安全為優先。

林保署表示，花蓮分署玉里工作站人員發現該黑熊正掠食犬隻，黑熊進而轉向同仁作勢攻擊，同仁為自身安全僅能開槍射擊，符合野生動物保育法第廿一條規定，即保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞且情況緊急時，得予獵捕宰殺，因此並無違法之虞。

林保署表示，黑熊的族群數量正在增加，經全台監測資料顯示，近五年海拔一二○○公尺以下區域，黑熊出現的頻率也顯著上升，加上黑熊屬雜食性的機會主義者，會隨季節在食物豐富的高低海拔之間移動覓食，春夏常下到低海拔地區，更容易與人類活動空間重疊，如雞舍、蜂場，增加人熊衝突機會。

林保署指出，為降低人熊接觸風險，建議山區居民妥善收納氣味強烈物品如肥料、飼料、農藥，避免吸引黑熊靠近，若發現熊蹤，可使用鞭炮、喇叭等聲響工具驅離黑熊，避免牠們習慣性靠近聚落，也期盼社會大眾能設身處地，理解山村部落居民面對野生動物日常侵擾威脅的處境，支持保育機關因應危急狀況下必要的處理方式，本次事件將會進行後續的調查工作，作為未來的處理借鏡。