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黑熊族群漸擴張 學者：人熊衝突須科學細膩處理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
編號YNP-BB02的台灣黑熊昨因作勢要攻擊人，森林護管員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理。圖／林保署花蓮分署提供
編號YNP-BB02的台灣黑熊昨因作勢要攻擊人，森林護管員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理。圖／林保署花蓮分署提供

學界估算台灣有四百至六百隻台灣黑熊，族群有擴張趨勢，理論上甚至可能達上千隻，淺山區常發現熊蹤，人熊衝突不斷。專家學者說，在黑熊無法降等獵殺的情況下，只能先列出區域防範入侵；如果不得已要獵殺，建議政府須建立嚴格且明確規範，供民眾依循。

花蓮卓溪鄉中正部落出現野放台灣黑熊頻繁掠食雞舍看守犬，前晚遭林保署花蓮分署組成的巡守隊槍殺。東海大學生命科學系特聘教授林良恭說，台灣人熊衝突愈來愈多，要用細膩與科學方式處理，可把黑熊出沒的區域列為紅色區域，撤走食物或採用更強力的驅趕，否則黑熊不會離開，反而會不斷徘徊。

林良恭說，像這次ＹＮＰ-ＢＢ○二黑熊喜好捕食家禽、看守犬等，建議政府短時間補償農友先撤離飼養地，一個月內黑熊找不到食物，應該就不會再出現；或是補助做電網圈起飼養地，不讓黑熊靠近。

歐盟部分國家中數量比台灣黑熊更稀少的棕熊等具危險性性動物若入侵農牧場，允許農民可獵殺。但林良恭說，目前黑熊數量沒有獼猴多，也不是群居動物，不太可能降等；想效仿歐盟政府一定要嚴格規範，確認已有攻擊性等相關條件，才能獵殺。

野聲環境生態公司創辦人姜博仁常配合林保署花蓮分署研究黑熊，他說，去年花蓮地震後，又受颱風侵襲，山上果樹被沖倒，可能食物短缺導致黑熊跑到淺山區覓食，是動物生存本能；他強調，不是每隻黑熊都會入侵部落，現階段建議居民收好飼料、雞鴨鵝、垃圾廚餘等，不讓黑熊取食，也記得通報出現位置，才能避免人熊衝突。

不過，屏東科大森林系助理教授吳幸如認為，社會大眾不知道黑熊族群不斷增加，過去保育宣傳要跟黑熊當好鄰居好朋友，可能責怪獵殺黑熊行為，在地人很反感，舊有的資料造成社會對立，事實上黑熊數量已飽和，才會往淺山覓食。

吳幸如說，應該要有單位追蹤黑熊，請居民提高警覺，更要有暢通的通報系統，但有些管理單位怕獵人獵殺，不願意揭露黑熊行蹤，更不找在地人參與保育工作，這樣成效不好，資訊要更公開。

台灣黑熊 花蓮 衝突 野放

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