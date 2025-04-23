黑熊吃狗被撞見 作勢攻擊中彈不治

花蓮卓溪鄉中正部落上周發現失聯野放公黑熊接連攻擊雞舍看守犬，原計畫誘捕解除項圈，前晚牠攻擊第五隻看守犬時，和林業及自然育署花蓮分署成員組成的巡守隊狹路相逢，疑因被驅趕出現護食、攻擊行為，被巡守隊中的森林護管員開槍重傷，最後人道處理，將送農業部獸醫研究所解剖。

林保署花蓮分署本月十一日接獲部落居民通報，有黑熊侵入吃雞；十四日起有四隻看守犬陸續遭攻擊吞食。花蓮分署從牠戴著的發報器項圈確認是玉山國家公園管理處四年前野放的ＹＮＰ-ＢＢ○二黑熊。

這隻黑熊近日掠食繫綁的四隻看守犬，前天還被發現在離部落僅五十公尺的水田出沒，居民人心惶惶；玉管處請花蓮分署在捕獲黑熊前，持續協助驅趕，避免人熊衝突。因研判牠具強烈攻擊性，花蓮分署由玉里工作站職員與巡山員組巡守隊並帶獵槍防身，遇緊急狀況時，以人員安全優先。

前晚九時十分左右，巡守隊在沈姓村民住家附近聽聞犬隻慘叫聲，眾人連忙奔跑趕到，發現黑熊正撕咬黑色看守犬，連忙出聲喝斥；黑熊不但未逃離，反而轉向要攻擊巡守隊員，雙方距離不到十公尺，隊員情急下開槍擊中黑熊背部，黑熊中彈後在附近乾溝不支倒地，前後過程不到一分鐘。

「野生動物吃東西六親不認，當時非常緊急。」花蓮分署自然保育科技正朱何宗轉述巡守隊員說法，黑熊距隊員很近，如果不制止，以黑熊的敏捷性來說，再慢一兩秒就可能被撲倒撕咬，步上看守犬後塵；隊員情急下緊急開槍，且晚上視線很昏暗，才打到黑熊背部。

花蓮分署會同野灣野生動物協會、玉管處、野聲團隊等廿八人到場救援，檢查發現黑熊脊椎多處骨折、下肢癱瘓，肺部塌陷併伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，傷勢過重，討論後決定深度麻醉人道處理，再送農業部獸醫研究所完整病理解剖。

對黑熊之死，花蓮分署、玉管處皆表遺憾。花蓮分署強調，基於人員安全須果斷處置，行動符合野生動物保育法。

因布農族視殺害黑熊為禁忌，開槍的巡山員是布農族人，壓力非常大，更擔憂輿論批評，心情低落。中正部落昨辦除穢儀式，避免傷及黑熊的災厄影響部落農耕收成及生活，花蓮分署也派員參加。

卓溪鄉部落周遭有很多黑熊，平常跟人不互相干擾。花蓮分署長黃群策說，黑熊首次取食後會有食物記憶，常會返回重複捕食，未來會持續跟部落溝通，避免把廚餘、飼料放在屋外；針對黑熊的習性，也希望運用四Ｇ、ＡＩ辨識科技監控，推廣電圍網防範黑熊入侵雞寮農舍。