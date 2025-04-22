花蓮卓溪黑熊遭開槍致死 林保署：危急下的必要處理

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，因已掠食4隻家犬，昨日黑熊因作勢攻擊人員而被森林護管員開槍擊中，後因傷勢過重而以深度麻醉人道處理。林業及自然保育署表示，本次開槍符合野生動物保育法規定，但也期盼社會大眾能設身處地，理解山村部落居民面對野生動物日常侵擾威脅的處境，支持保育機關因應危急狀況下必要的處理方式。

林保署表示，考量本次事件黑熊前後已掠食多隻犬隻，為同仁安全，已要求執行巡護及驅趕勤務同仁務必攜帶槍支以備不時之需。昨日花蓮分署玉里工作站人員發現該黑熊正掠食犬隻，黑熊進而轉向同仁作勢攻擊，同仁為自身安全僅能開槍射擊，此舉符合野生動物保育法第21條規定，即保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞且情況緊急時，得予獵捕宰殺，並無違法之虞。

林保署指出，黑熊的族群數量正在增加，且越來越接近人類的生活領域中，台灣中高海拔森林生態復育良好，適合黑熊棲息之環境也較以往增加，經全台監測資料顯示，黑熊族群整體豐度持續上升，且逐步由中高海拔向淺山地帶擴散。近5年，海拔1200公尺以下區域黑熊出現的頻率也顯著上升，加上黑熊屬雜食性的機會主義者，會隨季節在食物豐富的高、低海拔之間移動覓食，春夏常下到低海拔地區，更容易與人類活動空間重疊，如雞舍、蜂場，增加人熊衝突機會。

林保署指出，為降低人熊接觸風險，建議山區居民妥善收納氣味強烈物品，如肥料、飼料、農藥等，避免吸引黑熊靠近，若發現熊蹤，可使用鞭炮、喇叭等聲響工具驅離黑熊，避免牠們習慣性靠近聚落。也期盼社會大眾能設身處地，理解山村部落居民面對野生動物日常侵擾威脅的處境，支持保育機關因應危急狀況下必要的處理方式。