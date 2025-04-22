台灣黑熊屢侵入部落 仿效歐盟有限度獵殺？學者這樣看

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，近日頻繁掠食飼養犬，造成人熊衝突，昨晚遭巡守隊槍殺。有學者認為，要把黑熊入侵區域畫分出來，區域內容易被捕食的動物要盡快遷走；若要效仿國外黑熊入侵部落就獵殺，應要有嚴格的規定，最大原則仍是勿獵殺保育類動物。

東海大學生命科學系特聘教授林良恭表示，在人熊衝突這方面，台灣有愈來愈多的趨勢，一定要用細膩與科學方式處理，可把黑熊出沒的區域畫分出來，列為紅色區域就要特別注意黑熊入侵問題，黑熊不會馬上離開徘徊，時間軸很重要，一通報應馬上驅離。

林良恭說，尤其是黑熊愛吃的食物，一定想辦法撤離，或需要更強力的驅趕；像這次出現在花蓮的黑熊喜好捕食雞鴨鵝、飼養犬等，建議政府短時間補償農友，能否先撤離飼養地，只要一個月內黑熊找不到食物，應該就不會再出現。或是政府補助做電網將飼養地圈起來，不要讓黑熊靠近。

針對台灣是否能效仿歐盟，只要有熊入侵農牧場，開放農民有限度獵殺。林良恭指出，台灣黑熊是瀕臨絕種保育類動物，不能隨便獵殺，若要效仿一定要嚴格規範，確認該隻黑熊已有攻擊性等相關條件，才能獵殺，建議政府有明確規範讓機關與民眾依循。

林良恭說，目前學界估算台灣有400至600隻熊，族群有擴張的趨勢，山裡的紅外線相機也拍到很多次，加上通報入侵農舍案件數變多，理論上可能有上千頭。至於是否建議比照台灣獼猴保育降等，林說，黑熊數量沒有獼猴多，也不是群居動物，目前不太可能降等。

野聲環境生態公司創辦人姜博仁，經常配合林保署花蓮分署研究黑熊，他說，去年花蓮受到許多颱風侵襲，即使到秋天11月仍有颱風，把山上的樹木果實沖倒，可能因此造成食物短缺，導致黑熊跑到淺山區覓食，這是動物的生存本能，不過不是每隻黑熊都會入侵部落。現階段仍要請居民把飼料、雞鴨鵝、垃圾廚餘等藏好收好，不讓黑熊有機會捕食，也記得通報黑熊出現位置，才能避免人熊衝突。