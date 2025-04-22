新北查獲非法犬隻繁殖場 重罰116萬8000元
新北市動保處今天表示，近日接獲檢舉查獲民眾在新店山區非法經營高砂犬繁殖場，共查獲68隻犬，以及5袋腐爛的犬隻屍體。事後依法重處飼主新台幣116萬8000元罰鍰。
動保處發布新聞稿指出，4月17日會同警方及台灣懷生相信動物協會前往非法繁殖場稽查，共查獲68隻犬，其中43隻母犬、25隻公犬。
經查，全數犬隻皆未施打狂犬病疫苗、34隻未植入晶片、62隻未絕育，且有飼養不當及未獲得妥善醫療照護情形，稽查人員還在現場溪流發現5袋腐爛的犬隻屍體。
動保處表示，根據民眾提供的網路平台截圖及通訊軟體對話紀錄，飼主長期在線上販售犬隻，每隻幼犬販售6萬元；但飼主辯稱犬隻為比賽需求而繁殖，並聲稱已申請免絕育許可，但實際上現場僅有1隻犬隻獲准免絕育，卻未提出任何繁殖計畫。
動保處表示，最後依據動物保護法、動物傳染病防治條例，重處飼主116萬8000元罰鍰。所有犬隻都在現場完成晶片植入作業，犬隻全數交由台灣懷生相信動物協會接手後續絕育工作。
動保處強調，未經許可經營犬隻繁殖、買賣屬違法行為，最高可處300萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言