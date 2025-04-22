快訊

康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

花蓮黑熊之死 玉管處盼各界理解居民恐懼

中央社／ 南投縣22日電

一隻台灣黑熊近日頻繁出沒花蓮卓溪部落，巡守人員昨晚目擊黑熊再度襲擊犬隻，且作勢攻擊人，開槍擊斃黑熊。玉管處表示，盼各界理解居民面對熊類滋擾承受的壓力與恐懼。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天下午發布新聞稿表示，黑熊之死是台灣保育工作及瀕危物種族群一大損失，但也希望各界理解，面對熊類滋擾事件，山區居民承受的壓力與恐懼。

玉管處表示，台灣黑熊保育工作重點，已從物種存續轉為「降低人熊衝突」，玉管處持續推動黑熊救傷教育訓練、駐點解說與保育講座，盼提升第一線人員應變能力，同時透過宣導與教育，讓民眾了解正確的黑熊應對知識，邁向人熊共存、永續共榮未來。

回顧事件過程，玉管處表示，18日接獲花蓮縣卓溪鄉頻繁出現黑熊滋擾通報，19日就在部落周邊及鄰近農作區，架設簡訊相機及誘捕設備，以即時掌握黑熊活動跡象，並於21日召開跨單位會議，邀農業部林業及自然保育署花蓮分署、野聲環境生態有限公司、台灣野灣野生動物保育協會、保七警方等機關研商因應對策。

玉管處表示，初步決議採驅趕與誘捕同步進行，在接近部落區域設防線，強化夜間巡守與誘捕，巡守行動自21日起，每晚6時至隔天清晨5時執行，並在部落外圍農地設陷阱與捕捉設備，若成功捕捉，將由野聲公司與野灣醫療團隊麻醉、健康檢查、醫療照護與臨時收容。

玉管處表示，林業署花蓮分署21日晚間輪值巡守期間，遇黑熊襲擊犬隻與巡守人員，為保障人員安全，巡守人員開槍自衛，黑熊中彈，雖經緊急搶救仍傷重不治，遺體暫存林業署花蓮分署玉里工作站，後續送農業部獸醫研究所解剖，以釐清黑熊狀況與行為背景。

台灣黑熊 巡守 花蓮

延伸閱讀

1次救援2隻黑熊 台東延平部落巡守隊獲表揚

生死一瞬間⋯離黑熊僅10公尺 他開槍卻犯部落禁忌

黑熊吞吃5犬欲「攻擊人」遭射殺 玉管處遺憾喊話

花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡

相關新聞

1次救援2隻黑熊 台東延平部落巡守隊獲表揚

台東縣延平鄉桃源部落棲地巡守隊3月底通報並協助救援1公1母黑熊，林保署台東分署發給9名隊員獎金3000至6000元，同時...

生死一瞬間⋯離黑熊僅10公尺 他開槍卻犯部落禁忌

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，近日頻繁掠食飼養犬，林保署花蓮分署組成巡守隊巡邏，昨晚發現黑熊在撕咬狗，還出...

黑熊吞吃5犬欲「攻擊人」遭射殺 玉管處遺憾喊話

花蓮縣卓溪鄉中正部落附近出現黑熊捕食雞隻、吞吃工寮飼養犬，更持續逼近部落，居民與公部門組巡守隊啟動驅離及誘捕，不料巡守人...

綠島海域記錄到5種海龜 綠蠵龜約8成

為瞭解綠島海域海龜的族群與生態，海保署和台東生態團體合作調查，綠島周邊海域記錄到逾80隻的5種海龜，其中綠蠵龜約8成，玳...

撕咬狗、作勢攻擊人 巡守隊不得已開槍！野放黑熊傷重不治

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，近日掠食繫綁4隻飼養犬，居民人心惶惶。因該隻黑熊有攻擊性，林保署花蓮分署組成...

影／台灣櫻花鉤吻鮭復育有成 「實境秀」開始上線

雪霸國家公園管理處多年來致力復育台灣櫻花鉤吻鮭且展現成果，最近並開始提供水中生態即時影像，讓民眾可上網觀賞「國寶魚實境秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。