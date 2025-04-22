花蓮黑熊之死 玉管處盼各界理解居民恐懼

一隻台灣黑熊近日頻繁出沒花蓮卓溪部落，巡守人員昨晚目擊黑熊再度襲擊犬隻，且作勢攻擊人，開槍擊斃黑熊。玉管處表示，盼各界理解居民面對熊類滋擾承受的壓力與恐懼。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天下午發布新聞稿表示，黑熊之死是台灣保育工作及瀕危物種族群一大損失，但也希望各界理解，面對熊類滋擾事件，山區居民承受的壓力與恐懼。

玉管處表示，台灣黑熊保育工作重點，已從物種存續轉為「降低人熊衝突」，玉管處持續推動黑熊救傷教育訓練、駐點解說與保育講座，盼提升第一線人員應變能力，同時透過宣導與教育，讓民眾了解正確的黑熊應對知識，邁向人熊共存、永續共榮未來。

回顧事件過程，玉管處表示，18日接獲花蓮縣卓溪鄉頻繁出現黑熊滋擾通報，19日就在部落周邊及鄰近農作區，架設簡訊相機及誘捕設備，以即時掌握黑熊活動跡象，並於21日召開跨單位會議，邀農業部林業及自然保育署花蓮分署、野聲環境生態有限公司、台灣野灣野生動物保育協會、保七警方等機關研商因應對策。

玉管處表示，初步決議採驅趕與誘捕同步進行，在接近部落區域設防線，強化夜間巡守與誘捕，巡守行動自21日起，每晚6時至隔天清晨5時執行，並在部落外圍農地設陷阱與捕捉設備，若成功捕捉，將由野聲公司與野灣醫療團隊麻醉、健康檢查、醫療照護與臨時收容。

玉管處表示，林業署花蓮分署21日晚間輪值巡守期間，遇黑熊襲擊犬隻與巡守人員，為保障人員安全，巡守人員開槍自衛，黑熊中彈，雖經緊急搶救仍傷重不治，遺體暫存林業署花蓮分署玉里工作站，後續送農業部獸醫研究所解剖，以釐清黑熊狀況與行為背景。