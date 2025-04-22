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生死一瞬間⋯離黑熊僅10公尺 他開槍卻犯部落禁忌

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮卓溪入侵黑熊再度掠食犬隻，巡護隊員險遭攻擊防衛開槍，黑熊緊急送醫仍不幸身亡。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪入侵黑熊再度掠食犬隻，巡護隊員險遭攻擊防衛開槍，黑熊緊急送醫仍不幸身亡。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，近日頻繁掠食飼養犬，林保署花蓮分署組成巡守隊巡邏，昨晚發現黑熊在撕咬狗，還出現護食行為要攻擊隊員，距離只有10公尺，隊員為了自衛只能開槍，過程只有短短不到1分鐘，本身是布農族人的隊員壓力大，殺害黑熊是部落禁忌，大家士氣低落。

本月11日這隻黑熊侵入吃掉許多隻雞，14日起，有5隻以上飼養犬陸續遭到攻擊，黑熊頸部下方有白色頸圈，是一隻YNP-BB02黑熊，4年前由玉山國家公園管理處野放。許多居民擔心黑熊攻擊，除了想辦法防護自家雞舍外，也關緊門窗，深怕下個被侵擾的是自己的家園。

有當地居民私下透露，雖然黑熊是保育類動物，但這隻黑熊已經入侵淺山區，破壞飼養的雞鴨與狗，嚴重影響居民生活，更擔心未來會進一步攻擊人，如今黑熊不幸死亡，但對於居民來說是鬆一口氣。

為避免人熊衝突，林業保育署花蓮分署、部落族人組成巡守隊，還有保七警員陪同。花蓮分署自然保育科技正朱何宗轉述巡守隊員的說法，指出巡守時間以3小時為一班，當時是9時10分左右，聽到狗的慘叫聲，發現黑熊在撕咬狗，大聲喝斥驅趕，但黑熊有護食行為，「野生動物吃東西六親不認」，隨即轉頭往隊員的方向作勢攻擊。

朱何宗說，當時黑熊距離隊員只有短短10公尺，要是不制止，以黑熊這種敏捷動物來說，只要再慢1、2秒，人員就可能被撲咬，隊員情急之下緊急開槍，整個過程可能不到1分鐘。由於環境在山區裡，又是晚上視線比較不清楚，距離太近之下，才會打到黑熊要害，這是大家最不樂見的情況。

開槍者是花蓮分署玉里工作站的人員，本身就是布農族人，開槍殺害熊觸犯禁忌，壓力非常大，更擔憂網路輿論不好，希望今天下午的除穢儀式能安慰大家的心情。

昨晚台灣黑熊撕咬犬隻，更作勢要攻擊人，僅距離不到10公尺，隊員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理。圖／林保署花蓮分署提供
昨晚台灣黑熊撕咬犬隻，更作勢要攻擊人，僅距離不到10公尺，隊員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊 布農族人 花蓮

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