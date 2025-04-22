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黑熊吞吃5犬欲「攻擊人」遭射殺 玉管處遺憾喊話

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
花蓮卓溪中正部落附近出現黑熊捕食雞隻、吞吃工寮飼養犬，經比對是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪中正部落附近出現黑熊捕食雞隻、吞吃工寮飼養犬，經比對是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉中正部落附近出現黑熊捕食雞隻、吞吃工寮飼養犬，更持續逼近部落，居民與公部門組巡守隊啟動驅離及誘捕，不料巡守人員昨晚險遭攻擊，情急下開槍打死黑熊。玉管處對黑熊之死感到遺憾，也盼社會大眾同理居民恐懼情緒。

林業保育署花蓮分署11日接獲部落居民通報有黑熊入侵，經影像比對，是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02；由於該黑熊除了闖雞舍捕食雞隻，還罕見攻擊吞吃養在工寮的犬隻，至少造成4犬受害，當地人心惶惶。

有民眾昨更拍下黑熊出現在水田邊，距住家僅約50米，考量牠持續逼近部落，玉管處與林保署花蓮分署、野聲公司、野灣野生動物保育協會及保安警察第七總隊第六大隊等機關團體開會商討應變，初步共識決議，加強人力巡守驅熊並誘捕。

玉管處南安管理站、林保署花蓮分署、野聲公司與部落居民為此組成巡守隊，並於昨晚啟動巡守工作；昨晚9時許傳出黑熊攻擊犬隻聲音，巡守人員立刻前往查看，不料黑熊發現隊員後，轉向欲攻擊，隊員情急下開槍自衛，一槍擊中黑熊。

玉管處表示，黑熊中彈後倒地，野灣團隊醫療人員緊急搶救仍傷重不治，遺體暫存冰櫃，將轉送獸醫研究所解剖調查。而台灣黑熊之死無疑是保育工作及瀕危物種族群的一大損失，但盼大眾理解居住在淺山地區居民遭遇黑熊滋擾的恐懼情緒。

而近年來台灣黑熊保育議題已從早期的瀕絕存續，演變至降低人獸衝突，該處為此積極辦理黑熊救傷教育訓練、黑熊駐點解說、黑熊保育系列講座，盼提升民眾在進入有熊山林，甚至遭遇黑熊的應變能力，降低衝突機率，讓人與熊和諧共存。

花蓮卓溪中正部落附近遭黑熊入侵，因持續逼近部落，地方啟動巡守驅熊，不料巡守人員昨晚險遭攻擊，情急下開槍擊中黑熊。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪中正部落附近遭黑熊入侵，因持續逼近部落，地方啟動巡守驅熊，不料巡守人員昨晚險遭攻擊，情急下開槍擊中黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊 巡守 花蓮

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