綠島海域記錄到5種海龜 綠蠵龜約8成
為瞭解綠島海域海龜的族群與生態，海保署和台東生態團體合作調查，綠島周邊海域記錄到逾80隻的5種海龜，其中綠蠵龜約8成，玳瑁約2成，其餘為稀有。
4月開始，綠島慢慢進入旅遊旺季，近年來到綠島從事水上活動的遊客，經常會與海龜不期而遇。為了瞭解綠島海龜生態，海洋委員會海洋保育署與台東縣自然與人文學會合作，以2年時間研究調查綠島周邊海域海龜狀況。
合作的生態專家、義守大學教授趙仁方今天告訴中央社記者，這次調查記錄到的海龜有5種，包括綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜及革龜；其中綠蠵龜約8成，玳瑁約2成，其餘為稀有，有標示紀錄到的有80隻，事實上應該更多。
趙仁方表示，綠島附近海域珊瑚礁生態保護得很好，魚群藻類都很豐富，非常適合海龜覓食與生存，海龜在海中模樣與動作十分優雅可愛；遊客從事水域活動時，如果幸運遇到海龜，千萬不要去碰觸或干擾，可以靜靜的在一旁觀賞，相信與綠島海龜的不期而遇，會讓遊客留下美麗回憶，呼籲共同保育綠島的海龜。
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