撕咬狗、作勢攻擊人 巡守隊不得已開槍！野放黑熊傷重不治

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，近日掠食繫綁4隻飼養犬，居民人心惶惶。因該隻黑熊有攻擊性，林保署花蓮分署組成巡守隊並帶獵槍防身，沒想到昨晚黑熊又撕咬犬隻，更作勢要攻擊人，隊員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理，送農業部獸醫研究所解剖。

林業及自然保育署花蓮分署本月11日接獲部落居民通報，黑熊侵入吃許多隻雞，14日起有4隻飼養犬陸續遭攻擊，因黑熊頸部下方有白色頸圈，是一隻YNP-BB02黑熊，4年前由玉山國家公園管理處野放。玉管處決議，請花蓮分署在捕獲黑熊前，持續協助驅趕，避免發生人熊衝突。

花蓮分署與當地社區居民組成巡守隊巡護及驅趕，由於黑熊習慣性掠食犬隻，考量人員安全，自上周執行夜間任務時，必須帶獵槍防身，遇到緊急狀況時，須以自身安全為優先。

昨天晚上9時許，巡守隊在沈姓住戶附近聽聞犬隻慘叫，發現黑熊正撕咬黑色犬隻，黑熊聽見喝斥聲，當下立即轉向要攻擊巡守隊員，距離不到10公尺，隊員隨即開一槍擊中黑熊，黑熊中彈後在附近乾溝處不支倒地。

花蓮分署立即集結野灣野生動物協會、玉管處、野聲團隊等共計28人到場救援，檢查發現黑熊脊椎多處骨折致下肢癱瘓，肺部塌陷嚴重併伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，研判傷勢過重，決定以深度麻醉人道處理，並送農業部獸醫研究所完整病理解剖。

對於這起事件，花蓮分署表示遺憾，強調基於人員安全，必須果斷處置，行動符合野生動物保育法。由於布農族視殺害黑熊為禁忌，中正部落舉行除穢儀式，避免傷及黑熊的災厄影響部落的農耕收成及生活，花蓮分署派員參加。

林保署花蓮分署長黃群策表示，台灣黑熊增加是近年的趨勢，卓溪鄉部落周遭有很多黑熊生活，只是平常跟人不會互相干擾，過去拍到76隻次，可辨識黑熊就有23隻。該隻黑熊首次取食到食物後，就會有食物記憶，很有可能再前往捕食，之前好幾隻黑熊都有這樣的特性。