快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

撕咬狗、作勢攻擊人 巡守隊不得已開槍！野放黑熊傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
昨晚台灣黑熊撕咬犬隻，更作勢要攻擊人，僅距離不到10公尺，隊員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理。圖／林保署花蓮分署提供
昨晚台灣黑熊撕咬犬隻，更作勢要攻擊人，僅距離不到10公尺，隊員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放台灣黑熊，近日掠食繫綁4隻飼養犬，居民人心惶惶。因該隻黑熊有攻擊性，林保署花蓮分署組成巡守隊並帶獵槍防身，沒想到昨晚黑熊又撕咬犬隻，更作勢要攻擊人，隊員緊急開槍制止，但黑熊傷勢過重，最後人道處理，送農業部獸醫研究所解剖。

林業及自然保育署花蓮分署本月11日接獲部落居民通報，黑熊侵入吃許多隻雞，14日起有4隻飼養犬陸續遭攻擊，因黑熊頸部下方有白色頸圈，是一隻YNP-BB02黑熊，4年前由玉山國家公園管理處野放。玉管處決議，請花蓮分署在捕獲黑熊前，持續協助驅趕，避免發生人熊衝突。

花蓮分署與當地社區居民組成巡守隊巡護及驅趕，由於黑熊習慣性掠食犬隻，考量人員安全，自上周執行夜間任務時，必須帶獵槍防身，遇到緊急狀況時，須以自身安全為優先。

昨天晚上9時許，巡守隊在沈姓住戶附近聽聞犬隻慘叫，發現黑熊正撕咬黑色犬隻，黑熊聽見喝斥聲，當下立即轉向要攻擊巡守隊員，距離不到10公尺，隊員隨即開一槍擊中黑熊，黑熊中彈後在附近乾溝處不支倒地。

花蓮分署立即集結野灣野生動物協會、玉管處、野聲團隊等共計28人到場救援，檢查發現黑熊脊椎多處骨折致下肢癱瘓，肺部塌陷嚴重併伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，研判傷勢過重，決定以深度麻醉人道處理，並送農業部獸醫研究所完整病理解剖。

對於這起事件，花蓮分署表示遺憾，強調基於人員安全，必須果斷處置，行動符合野生動物保育法。由於布農族視殺害黑熊為禁忌，中正部落舉行除穢儀式，避免傷及黑熊的災厄影響部落的農耕收成及生活，花蓮分署派員參加。

林保署花蓮分署長黃群策表示，台灣黑熊增加是近年的趨勢，卓溪鄉部落周遭有很多黑熊生活，只是平常跟人不會互相干擾，過去拍到76隻次，可辨識黑熊就有23隻。該隻黑熊首次取食到食物後，就會有食物記憶，很有可能再前往捕食，之前好幾隻黑熊都有這樣的特性。

黃群策說，未來對於部落防範，加強跟部落族人溝通，不要把廚餘、飼料放在屋外；在巡守跟驅離部分，接下來會更精準，針對黑熊的習性，使用4G、AI辨識監控，利用電圍網的方式，防範黑熊入侵取食人類的食物。

前天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪鄉水田邊，距離住家僅50公尺。圖／翻攝臉書
前天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪鄉水田邊，距離住家僅50公尺。圖／翻攝臉書
花蓮卓溪中正部落出現台灣黑熊，是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪中正部落出現台灣黑熊，是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊 巡守 花蓮 野放

延伸閱讀

黑熊入侵部落吞吃雞隻、飼養犬 玉管處架監測相機誘捕

2周內4犬被咬死！黑熊逼近住家剩50米 玉管處回應了

黑熊再現蹤距住家僅50公尺 玉管處擬捕捉

影／台灣黑熊再現寶山蜂場 埋頭大啖蜂蜜

相關新聞

撕咬狗、作勢攻擊人 巡守隊不得已開槍！野放黑熊傷重不治

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現野放的台灣黑熊，近日掠食繫綁4隻飼養犬，居民人心惶惶。因該隻黑熊有攻擊性，林保署花蓮分署組成...

影／台灣櫻花鉤吻鮭復育有成 「實境秀」開始上線

雪霸國家公園管理處多年來致力復育台灣櫻花鉤吻鮭且展現成果，最近並開始提供水中生態即時影像，讓民眾可上網觀賞「國寶魚實境秀...

影／台東知本沼澤池「彩䴉」現蹤 鳥友直呼中樂透

台東知本魚塭周邊的沼澤池，近日被鳥友發現一隻罕見的大鳥「彩䴉」，紅褐色身體及金屬綠的翅膀顯得非常炫麗。鳥友說，由於過去彩...

野放黑熊入侵部落 離家50公尺

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落工寮出現台灣黑熊，上周吞吃繫綁的3隻飼養犬，前天有民眾拍到黑熊在水田邊，距住家僅50公尺，鄉民人...

整理包／毛孩出國也能坐在你身邊！寵物檢疫流程、申請文件、飛行規定一次看

想帶毛孩一起探索世界，但是想到繁瑣的檢疫流程，毛孩被關在飛機貨艙裡的畫面，大部分飼主老早就打消了這個念頭。不過，隨著寵物權益備受關注，現在不但有航空公司開放寵物進客艙，還有專門的寵物出國代辦服務，可以協助飼主處理所有複雜流程。也就是說，跟毛孩一起出國，早已不再是遙不可及的夢想。

近距離觀察花枝寶寶 新北市海洋資源復育園區體驗開跑

照片取自新北市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市政府為持續增裕海洋資源及推廣民眾對海洋的重視，與國立台灣海洋大學共組花枝繁殖復育團隊，新北市貢寮海洋資源復育園區開放預約，觀察花枝復育

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。