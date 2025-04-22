影／台灣櫻花鉤吻鮭復育有成 「實境秀」開始上線

雪霸國家公園管理處多年來致力復育台灣櫻花鉤吻鮭且展現成果，最近並開始提供水中生態即時影像，讓民眾可上網觀賞「國寶魚實境秀」，雪管處強調未來並將串聯國際研究與企業ESG保育合作。

「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭在雪管處長期推動復育下，目前野外的族群量已從最初的200多尾，增加到1萬8000多尾，族群穩定成長，棲地也從七家灣溪擴展到其他周邊溪流，保育成效相當豐碩。

雪管處表示，為拉近社會大眾與鮭魚生態的距離，與凱擘大寬頻豐盟有線電視合作無償提供設備與技術維護，在七家灣溪觀魚台架設水底攝影機即時影像直播系統，民眾不論身在何處，都可透過手機等行動裝置掃描QR Code，或上YouTube搜尋「國寶魚實境秀」，就能即時觀賞這群來自冰河時期的「活化石」自在悠游的畫面，享受虛實整合的自然體驗。

雪管處指出，透過即時直播畫面，還可見到櫻花鉤吻鮭的棲地中常出現原生魚種「苦花」，也引發一些民眾關心苦花會不會與國寶魚出現棲地競爭，造成生態影響。為釐清此議題，日本宮城縣教育大學棟方有宗教授研究團隊5月間將來台，雪管處將與該團隊合作，在武陵地區展開台灣櫻花鉤吻鮭與苦花的生態競合研究，藉由跨國合作研究，進一步了解櫻花鉤吻鮭棲地生態，同時也彰顯櫻花鉤吻鮭保育成果，作為推動物種保育參考。

雪管處長林文和表示，雪霸國家公園擁有豐富的生物多樣性與高山溪流生態，是台灣重要的生態系統服務與碳匯基地。雪管處持續從物種保育、棲地維護與環境永續等多面向推動保育工作，並積極尋求企業加入ESG保育合作行列。

他指出，對於物種保育，聖石金業公司首先響應倡議，提供經費資源，支持櫻花鉤吻鮭研究與生態教育，豐盟有線電視也無償提供技術與設備建置櫻花鉤吻鮭水中生態即時影像系統。未來，雪霸處將攜手更多NGO團體與企業組成保育聯盟，共同實踐「保育、利用與永續發展平衡」目標，為台灣生態保育邁向新里程。