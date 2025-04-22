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影／台東知本沼澤池「彩䴉」現蹤 鳥友直呼中樂透

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本魚塭周邊的沼澤池，近日被鳥友發現一隻罕見的大鳥「彩䴉」，紅褐色身體及金屬綠的翅膀顯得非常炫麗。圖／鳥友提供
台東知本魚塭周邊的沼澤池，近日被鳥友發現一隻罕見的大鳥「彩䴉」，紅褐色身體及金屬綠的翅膀顯得非常炫麗。圖／鳥友提供

台東知本魚塭周邊的沼澤池，近日被鳥友發現一隻罕見的大鳥「彩䴉」，紅褐色身體及金屬綠的翅膀顯得非常炫麗。鳥友說，由於過去彩䴉被歸類為稀有迷鳥，台東可能是第一筆被發現。

歐姓鳥友說，日前在知本魚塭半乾池拍水鳥時，無意間發現角落有隻暗黑帶紅的大型鳥，鐮刀狀的鳥嘴，讓人馬上聯想到埃及聖䴉，原想拍照通報外來種移除單位，卻意外發現是稀有迷鳥彩䴉。

這隻形單影隻的彩䴉披著一身繁殖羽，有著紅褐色羽毛及金屬綠的翅膀，在陽光照射下多彩繽紛，只見牠在沼澤地中不停吃水中的昆蟲、軟體動物，偶爾振翅，吸引在場鳥友狂按快門。

其他鳥友則表示，彩䴉過去被歸類為稀有迷鳥，近幾年在屏東台南都有被發現，甚至有繁殖紀錄，不過，出現在台東的這隻彩䴉，可能是第一筆被發現的紀錄，相當珍貴，如同中樂透。

據了解，彩䴉於2014年首次現蹤台北關渡自然公園，2020年在屏東發現有築巢情形，並且觀察到5隻幼鳥出生，成為台灣首紀錄，2024年在台南首見一對彩䴉巢外育雛，近日台東知本也被發現。

台南 台東 屏東

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