野放黑熊入侵部落 離家50公尺

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落工寮出現台灣黑熊，上周吞吃繫綁的3隻飼養犬，前天有民眾拍到黑熊在水田邊，距住家僅50公尺，鄉民人心惶惶。玉管處研判是4年前野放的黑熊，擬進行捕捉，再由專家評估是否長期收置或再野放。

林業及自然保育署花蓮分署本月11日接獲部落居民通報，黑熊侵入吃了10多隻雞，14日起飼養犬陸續遭攻擊，紅外線自動相機分別在15日拍到黑熊靠近雞舍，17日拍攝到黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻。

縣議員金淑敏昨質詢指出，黑熊出現在卓溪村第4鄰，居民都跑到第1鄰躲避，近年黑熊大肆進入村莊掠食，大家很擔心害怕，希望中央單位及縣府能積極處理。

林保署花蓮分署副署長朱懿千表示，經野聲環境生態公司初步影像查看，這隻黑熊頸部下方有白色頸圈，跟上次攻擊狗的事件屬同一隻YNP-BB02黑熊，由玉山國家公園管理處野放。

朱懿千說，之前發現這隻黑熊時，有為牠裝頸圈，卻一度失聯，沒想到再次發現是進入部落，攻擊繫綁3隻飼養犬。目前主導權在玉管處，待會議決議出爐，花蓮分署會視情況協助，也會請中正部落組成巡守隊，用驅離砲、鳴笛、閃光等驅趕。

玉管處表示，經研判有可能是4年前命名YNP-BB02的黑熊，當時研究後即野放，19日已在部落周邊及鄰近農作區域架設5部相機，透過相機即時回報黑熊蹤跡。

玉管處指出，經研商，初步共識是在部落周邊加強派遣人力巡查，也會請保七總隊與花蓮分署協助驅離黑熊，若順利捕捉，將與專家評估未來長期收置還是野放。