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黑熊入侵部落吞吃雞隻、飼養犬 玉管處架監測相機誘捕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
昨天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪鄉水田邊，距離住家僅50公尺，讓鄉民人心惶惶。圖／翻攝臉書
昨天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪鄉水田邊，距離住家僅50公尺，讓鄉民人心惶惶。圖／翻攝臉書

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落工寮出現台灣黑熊，上周吞吃繫綁的3隻飼養犬，昨天有民眾拍到黑熊出現在水田邊，距離住家僅50公尺，讓鄉民人心惶惶。這隻黑熊經影像比對，應是玉山國家公園管理處野放的黑熊，玉管處在部落周邊及農作區架設監測相機，透過蹤跡回報，將進一步誘捕黑熊。

林保署花蓮分署11日接獲部落居民通報，黑熊侵入吃了10幾隻雞，更從14日起開始陸續攻擊飼養犬，紅外線自動相機分別在15日拍到黑熊靠近雞舍，17日黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻，20日有民眾目擊黑熊出沒在離部落住家僅50米旁的水田。

玉管處表示，有關近期滋擾卓溪鄉部落犬隻、雞隻的黑熊，經研判很有可能是4年前被命名YNP-BB02的黑熊，當時研究後隨即野放，經通報後，19日已在部落周邊及鄰近農作區域架設5台相機，希望透過相機即時回報黑熊蹤跡，並即時捕捉熊隻。

玉管處指出，經與花蓮分署及相關團隊研商黑熊後續誘捕及處理事宜，目前初步共識為在部落周邊加強派遣人力巡查，除與部落族人合作，也會請保七總隊與花蓮分署協助驅離黑熊，確保族人安全，同時會在鄰近部落農作區域捕捉黑熊，若順利捕捉，將再與專家評估未來長期收置還是野放。

台灣黑熊 花蓮 野放

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