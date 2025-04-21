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近距離觀察花枝寶寶 新北市海洋資源復育園區體驗開跑

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照片取自新北市政府

     【聚傳媒特約記者陳欣如報導】新北市政府為持續增裕海洋資源及推廣民眾對海洋的重視，與國立台灣海洋大學共組花枝繁殖復育團隊，新北市貢寮海洋資源復育園區開放預約，觀察花枝復育及體驗海洋生物各項行為。

    漁業處指出，虎斑烏賊，俗稱為花枝，在圓胖身形的兩側，有著像裙襬般的鰭圍繞整身軀，體內有一片類似衝浪板的白色骨板，藉由生長在頭部的10隻觸手及獨特的變色能力在海中獵捕小型魚蝦，主要棲息在台灣北部及東北角海域，每年春夏季期間是花枝的繁殖季節，由海洋資源復育園區的工作人員會將在地花枝，於復育園區內的養殖池進行花枝交配、產卵、孵化及放流回歸海洋的工作，以增裕海洋漁業資源。

    國立台灣海洋大學水產養殖系副教授徐德華表示，目前正是花枝的繁殖季節，雄性花枝在繁殖季時，全身佈滿白色的老虎斑紋，與深咖啡體色相襯非常明顯。在交配後的幾小時內，雌性花枝便會開始產卵，花枝媽媽便會在花枝養殖團隊佈設於養殖池的花枝附卵器產卵，留下一顆顆外觀如水晶餃的花枝卵，再由養殖人員收集到專門的養殖池孵化成花枝寶寶，而當花枝寶寶成長約2至3公分時，便會放流至新北市貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保護區。

    新北市漁業處表示，預約導覽的民眾能近距離觀察花枝受精卵和花枝寶寶，由工作人員詳細介紹花枝雌雄特徵、繁殖習性以及它們在海洋食物鏈中的重要性，親眼目睹這些海洋生物如何在專業的復育工作中順利繁衍，同時傳達海洋保護及復育的理念，達到資源維護永續利用之成效。

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