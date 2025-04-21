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2周內4犬被咬死！黑熊逼近住家剩50米 玉管處回應了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
花蓮卓溪中正部落出現台灣黑熊，經比對影像，研判應是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪中正部落出現台灣黑熊，經比對影像，研判應是玉山國家公園管理處4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉中正部落工寮，上周傳出黑熊入侵，吞吃繫綁的3隻飼養犬；昨更有居民拍到黑熊，不僅又有犬隻被吃掉，甚至距住家僅約50米，部落人心惶惶，盼政府單位積極介入處理。玉管處今研議，以驅趕黑熊遠離部落，再進一步誘捕。

林業保育署花蓮分署11日接獲部落居民通報，黑熊侵入雞舍捕食雞隻，14至17日更陸續咬死繫綁在工寮的3隻飼養犬；而經影像比對，應是玉山國家公園管理處與屏東科技大學教授、黑熊媽媽黃美秀4年前捕捉繫放的黑熊個體YNP-BB02。

玉山國家公園管理處今為此召開會議討論如何因應，不料，今再傳出，昨天又有1隻工寮犬隻受害，居民甚至拍到黑熊出現在水田邊，距住家僅約50米，就怕黑熊闖入部落掠食，當地人心惶惶，希望玉管處、林保署及縣府等單位積極處理。

「黑熊咬死犬隻是第一次發現。」玉管處坦言，該黑熊個體行為較特殊，因為一般黑熊雖會入侵農場捕食家禽、偷吃蜂蜜，但靠近人類聚落都會比較小心，尤其是聽到犬隻吠叫、攻擊，只要動靜較大，通常就會調頭離開，不太會靠近攻擊。

由於，該黑熊警覺性高，誘捕恐需較長時間，成功捕捉後先照養，再會同專家評估是否適合野放；而因牠越來越靠近部落，且又有犬隻受害，考量部落安全將組織居民、保七總隊及林保署加強巡守人力，透過聲音跟閃光等驅趕黑熊遠離部落。

玉管處也表示，已於部落周邊及鄰近農作區域架設5台相機，盼透過相機即時回報黑熊蹤跡，並規畫設置鐵桶誘捕，該處南安站同仁待命協助；也將與部落居民加強溝通，建議雞舍周邊設電圍網，犬隻則移置住家內，降低類似情事再次發生。

昨天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪水田邊，距離住家僅50公尺，地方人心惶惶。圖／翻攝自臉書社團「花蓮貓狗送養及走失協尋專區」
昨天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪水田邊，距離住家僅50公尺，地方人心惶惶。圖／翻攝自臉書社團「花蓮貓狗送養及走失協尋專區」

玉山國家公園 花蓮 黑熊

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