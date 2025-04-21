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黑熊入侵花蓮水田離住家僅50公尺 部落將組巡守隊驅趕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
昨天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪鄉水田邊，距離住家僅50公尺，讓鄉民人心惶惶。圖／翻攝臉書
昨天有民眾拍到台灣黑熊出現在花蓮卓溪鄉水田邊，距離住家僅50公尺，讓鄉民人心惶惶。圖／翻攝臉書

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落工寮出現台灣黑熊，上周吞吃繫綁的3隻飼養犬，昨天有民眾拍到黑熊出現在水田邊，距離住家僅50公尺，讓鄉民人心惶惶。林業及自然保育署花蓮分署比對影像，判斷是4年前玉山國家公園管理處野放的黑熊，將組織部落組成巡守隊，用聲音跟閃光驅離。

花蓮分署11日接獲部落居民通報，黑熊侵入吃了10幾隻雞，更從14日起開始陸續攻擊飼養犬，紅外線自動相機分別在15日拍到黑熊靠近雞舍，17日拍攝黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻。

花蓮縣議會今天召開臨時會，縣議員金淑敏指出，黑熊出現在卓溪村第四鄰，居民都跑到第一鄰躲避，近年黑熊大肆進入村莊掠食，大家都很擔心害怕，希望中央單位及縣府能積極處理。

林保署花蓮分署副署長朱懿千表示，經台灣野灣野生動物保育協會初步影像查看，這隻黑熊頸部下方有白色頸圈，認為是跟上次攻擊狗的同一隻YNP-BB02黑熊，過去由玉山國家公園管理處野放，玉管處正召開會議討論如何因應，花蓮分署依照過去經驗，考慮由野灣協會協助誘捕，再到其他地方野放。

朱懿千說，這隻黑熊之前被發現後，有為牠裝頸圈，卻一度失聯，沒想到再次發現是入侵部落，攻擊繫綁3隻飼養犬。目前主導權在玉管處，待會議決議出爐後，花蓮分署會視情況協助，也會請中正部落組成巡守隊，用驅離砲、鳴笛、閃光等驅趕。

花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現台灣黑熊，林保署花蓮分署比對影像，判斷是4年前玉山國家公園管理處野放的黑熊，將組織部落組成巡守隊驅趕。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉卓溪村中正部落出現台灣黑熊，林保署花蓮分署比對影像，判斷是4年前玉山國家公園管理處野放的黑熊，將組織部落組成巡守隊驅趕。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊 玉山國家公園 花蓮

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