高雄法鬥脫離情侶主人走失 員警順毛牠露出萌萌怪表情
一隻調皮法國鬥牛犬「阿璋」14日下午跟著蔡姓女主人及其男友外出到高市中央公園散步，因興奮莫名，一下子就不見蹤影，飼養毛小孩的施姓女子見牠走失，帶到動物醫院掃晶片，抱到派出所，讓警方聯繫主人；等待期間，警員撫摸阿璋，牠露出萌萌怪表情，逗樂值勤員警。
新興警分局指出，施姓女子於14日傍晚5時許帶著一隻法鬥犬走進自強派出所，施女告知警方，在中央公園見到法鬥獨自徘徊，身邊不見飼主身影，因自己家中也有養狗，猜想法鬥可能是走失、迷路。
施女表示，當時載著法鬥到附近動物醫院掃晶片，找到主人資訊，於是請求警方協助連繫飼主。
值班警員劉俞成了解情況後，先將法鬥安置在所內，並給予飲用水供其解渴，法鬥乖巧親人，劉警見牠活潑好動的模樣十分討喜，幫牠順毛，法鬥露出怪快超萌表情，逗樂派出所員警。
劉警後來透過晶片上的飼主資訊，成功聯繫蔡姓女飼主，蔡女獲悉愛犬在派出所，火速趕到警所接回愛犬，法鬥見到主人露出欣喜表情。
蔡女表示，愛犬取名「阿璋」，每次帶他出門都興奮異常，當天和男友帶阿璋到公園散步，才一轉眼牠就不見蹤影，和男友慌張地在公園內四處尋找，都找不到，接到警方來電才鬆一口氣。
阿璋重回主人蔡女身邊，被蔡女一把抱起，趴在主人肩上，開心返家，結束一場虛驚迷途記。
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