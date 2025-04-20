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努比亞羊、蘇卡達象龜流落街頭 苗栗動防所1周2救援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一隻蘇卡達象龜4月17日在苗栗縣竹南鎮海口里走私，苗栗縣動物保護防疫所公開認領。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
一隻蘇卡達象龜4月17日在苗栗縣竹南鎮海口里走私，苗栗縣動物保護防疫所公開認領。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

誰家的蘇卡達象龜遺失了？苗栗縣動物保護防疫所4月17日安置，無獨有偶14日也有努比亞羊走失事件，寵物救援1年近百件，種類更是五花八門，動防所憂心綠鬣蜥殷鑑，寵物逸失或棄養，衝擊台灣生態。

動防所17日受理民眾通報，1隻蘇卡達象龜在竹南鎮海口里，動防所研判是寵物暫時安置照護，並公告認領，此外，14日1隻還在喝奶的努比亞品種幼羊在台61線後龍路段，跳上路過機車的踏板，騎士送警方通報動防所，飼主不久出面認領。

動防所指出，台灣僅犬貓強制寵物登記，但民眾飼養寵物五花八門，動防所統計今年至今受理非犬貓救援工作，包括5隻兔子、5隻鴿子、2隻烏龜，蜥蜴、孔雀、羊、鸚鵡各1隻；去年則有84件，鴿子、烏龜、鸚鵡為大宗，甚至還有1隻狐獴在三義鄉被發現。

狐獴原產在非洲沙漠，台灣的環境不適合一般飼養，但狐獴是著名動畫電影「獅子王」裡的角色「丁滿」的原型，可愛的模樣因此被引進當寵物，去年抽籤認養時，還造成轟動，中籤者家中有養狐獴的紀錄，小孩也就讀動物相關科系背景。

動防所表示，動物保護法規定，飼主飼養動物，應提供妥善之照顧、避免其遭受騷擾、虐待或傷害，並且不得棄養，逸出或棄養生存在野外非原產動物繁衍、缺乏天敵，可能造成生態失衡，綠鬣蜥泛濫成災殷鑑不遠。

動保法第20條及苗栗縣動物保護自治條例第5條規定規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，並應依其寵物之體型及種類，使用牽繩、透氣口罩，或其他適當防護措施，疏縱動物者處3000元至1萬5000元罰，呼籲飼養動物前應謹慎評估自身能力，確實履行飼主責任，懂牠再養牠，終養不棄養。

苗栗縣動物保護防疫所動物去年救援安置的狐獴，原生在非洲沙漠的動物。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所動物去年救援安置的狐獴，原生在非洲沙漠的動物。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

動物 寵物 棄養

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