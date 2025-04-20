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【即時短評】碧潭堰外來種大頭鰱爆量 專家示警生態病了

聯合報／ 本報記者游明煌
新店碧潭堰月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上準備產卵，新北市水利局指新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。本報資料照片
新店碧潭堰月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上準備產卵，新北市水利局指新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。本報資料照片

新北市新店碧潭堰4月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上，市府以人工魚道發揮功效凸顯豐富生態，保育團體和學者提醒外來種的大頭鰱爆量是危機警訊，並未否定水利單位多年來的努力，農政及保育單位要思考外來魚類為患衝擊原生態的嚴重問題，先整治下游外來種的淪陷區，再來打通生態廊道，而非「有魚就好」的觀念。

民國66年規畫碧潭堰並無水域生態背景供參考，也未考慮生物廊道重要性，未設計魚道。市府104年起於碧潭堰下游建置4處矮堰，串連水域空間讓下游魚類可以洄游，後來重建設計魚道，打通阻塞洄游46年的生態廊道，以滿足攀爬性及游泳性等洄游物種。

魚道中共記錄到48種魚類，有15種外來種，其餘33種都是原生種，水利局長年的努力應肯定，保育團體及學者並未否定其努力，四大溪流保育團體昨共同聲明用意，提醒人工魚道並非解決所有魚群洄游受阻問題萬靈丹，維護河川原有棲地樣貌，及修復廊道整體連結才是根本之道。

台灣各地水域頻傳外來魚種大量繁殖警訊，因適應力強、繁殖迅速，大量增生，少有天敵，因捕食原生種的小魚，嚴重威脅到原生魚種的生存空間。

日月潭近年來入侵外來魚種數量很多，有的是來自不當放流外來魚，如體型壯碩又兇猛的魚虎，讓本土魚種受到極大威脅，南投縣府近年在魚虎繁殖期展開電撈魚虎球行動除害，展開積極作為。台北大湖和碧湖兩座公園的外來種比例達到八到九成，琵琶鼠魚和吳郭魚強勢入侵，造成生態嚴重衝擊。

水利單位在碧潭堰修建的同時兼顧生態環境建魚道，以滿足攀爬性及游泳性等洄游物種，從記錄數據有其成果。但不能「有魚就好」，水利單位很想做好事，但是保育單位可以有更積極處理外來種作為，大家都為保育工作做好。

大頭鰱在台灣養殖多年，但仍屬外來種，台灣淡水水域生態脆弱，不同河段的生態差異甚大，影響其他物種生存環境，縱向生態廊道打通，創造有利洄游的友善環境方向很好，不能漠視外來重為害生態。

「這區生態已經生病了，要大幅打通任督二脈之前，要先標靶治療，去除外來種的癌細胞，避免擴散全身，不然會死得更快。」國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授建議，農業保育單位要介入，下游外來種的淪陷區要先治病，再來打通生態廊道才對。

爆量大頭鰱湧上魚道的畫面震撼，是生態豐富還是學者說的「生態已經生病了」可以深思，保育團體也聲明不是「洄游產卵」，並沒有否定魚道的功能，也沒冷嘲熱諷，而是生態失衡的警訊，提醒農業保育單位應介入有更積極作為。

新店碧潭堰月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上準備產卵，新北市水利局指新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。本報資料照片
新店碧潭堰月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上準備產卵，新北市水利局指新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。本報資料照片

碧潭 魚類

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