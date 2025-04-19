史上頭一遭 苗栗南庄架設自動相機成功拍到石虎身影

苗栗縣是國內石虎最大的棲地，數量也最多，包括竹南、南庄與泰安等地並也未出現石虎現身的影像紀錄，不過林業及自然保育署新竹分署最近透過架設紅外線自動相機，在南庄鄉首度記錄到石虎出沒的影像，對石虎族群分布的研究具有重大意義。

新竹分署指出，石虎屬野生動物保育法公告瀕臨絕種保育類野生動物，主要族群分布在苗栗、台中及南投等地。根據以往調查資料顯示，苗栗地區竹南鎮、南庄鄉與泰安鄉等地都不曾出現石虎的影像紀錄，分署 近來架設紅外線自動相機，成功在南庄鄉記錄到石虎影像，除了對石虎族群分布的研究具有重大意義，也凸顯這片區域生態系完整，在石虎棲地保育的工作上極為重要。

新竹分署為掌握淺山地區石虎及其他野生動物活動情形，在轄管範圍執行多項調查計畫，希望掌握淺山地區動物族群分布現況。這次在苗栗縣南庄鄉收回紅外線相機，資料判讀時發現成功拍到石虎身影；另於新竹縣橫山鄉也有相機捕捉到石虎活動紀錄，顯示石虎族群穩定的往東北方向拓展。

南庄鄉當地原住民耆老也曾提及，過去曾有石虎目擊訊息，只是都沒有影像紀錄，如今透過科技監測設備得以印證，顯示石虎分布已由苗栗核心棲地逐步擴展至周邊淺山區域，顯現淺山生態廊道在石虎族群擴張上具有關鍵地位。

新竹分署2018年與南庄賽夏族舉行和解儀式後，雙方開始緊密合作，從林下養蜂、種植段木香菇到成立合作社發展部落生態旅遊，逐步實現資源多元化利用。分署也與部落推動國有林永續經營、林業剩餘資材再利用，及瀕危植物「南庄橙」的復育，建立良好互動的夥伴關係。這次，新竹分署與南庄賽夏族人針對淺山動物進行調查，培力部落族人架設自動相機與監測作業。

去年10至12月在南庄共架設14台紅外線自動相機，最近檢視回收的相機資料，其中有兩處成功拍攝到石虎畫面；另外還有食蟹獴、黃喉貂及台灣野山羊等多種保育類野生動物入鏡，呈現南庄地區豐富的野生動物資源，這也是新竹分署與賽夏族人持續互利共好，永續生態的努力成果。