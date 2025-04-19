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彰化皇蛾復育專家差一點上網為母蛾徵婚 3公蛾今自動上門

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「花樹銀行」復育皇蛾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「花樹銀行」復育皇蛾。記者簡慧珍／攝影

一甲子之前的八卦山時見皇蛾，居民捕捉賣給商人製作標本加上人為開發山林，皇蛾數量逐漸稀少。曾捕捉皇蛾的孩子郭俊銀長大了，抱著「贖罪」的心復育皇蛾12年，今年第一批皇蛾最近陸續孵化，郭俊銀期待八卦山有社區居民協助復育。

皇蛾被公認為世界最大的蛾類，生長在熱帶與亞熱帶，被譽為蝴蝶王國的台灣曾大量輸出蝴蝶翅膀拼成的蝴蝶畫，皇蛾單獨製成標本出售，不少人因此靠捕蝶維生，八卦山皇蛾依完整性每隻賣8元至12元，當時一碗陽春麵1元。

郭俊銀今表示，小時候他也捕捉皇蛾當賺外快的捷徑，隨著年齡增長，八卦山皇蛾越來越少，他內心有愧，經營「花樹銀行」種植辣木等人類和昆蟲可食用的植物，即展開皇蛾復育工程，經研究和改進復育技術，近年最大量可復育上千隻，自己留下500隻繁衍下一代，其餘送給學校研究及復育。

八卦山皇蛾一年三代，9月越冬到翌年3月是一年之中的最後一代，最近陸續羽化的皇蛾就是去年的第三代。郭俊銀表示，這代應該3月破繭而出，因今年春天的低溫日數多，到4月上旬天氣仍偏冷，延後皇蛾羽化時間，他複製大自然春雨在溫室澆水，蛾蛹淋濕好像喚醒皇蛾，不停在蛹裡抖動，約兩天就破繭而出。

郭俊銀說，母皇蛾羽化出世，習慣找高處長時間停留，釋出費洛蒙吸引公皇蛾前來交配，最近花樹銀行有3隻母皇蛾「等嘸蛾」，他正想上網PO「徵婚啟事」，沒想到今上午在園區皇蛾復育室外連續看見3隻公皇蛾，從翅膀有折害的跡象看來都是遠距飛過來找對象，真是「天賜良緣」。

皇蛾不是台灣特有種，也不是瀕危物種，郭俊銀的復育之路走得很孤單，過去羽化而出的皇蛾一半送給學校研究和復育，都沒育出第二代，郭俊銀分析原因與食草數量不足有很大關係，希望八卦山有社區居民願合作復育，以八卦山當天然復育室飼養皇蛾，恢復往日「蛾丁興旺」的榮景。

彰化縣「花樹銀行」皇蛾即將破繭而出。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「花樹銀行」皇蛾即將破繭而出。記者簡慧珍／攝影

復育 蝴蝶

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