雪霸汶水生態池5月「除四害」名額有限想參加動作要快

雪霸國家公園管理處汶水生態池每年一度的「除四害」行動將在5月18日推出，即日起受理報名，名額有限，雪管處歡迎對生態保育有興趣的朋友盡快報名，錯過就要再等一年。

雪管處指出，汶水生態池的外來種四害分別是琵琶鼠（豹紋翼甲鯰）、吳郭魚、大口黑鱸（美洲黑鱸）、大肚魚（食蚊魚）。

參加者將針對雪霸國家公園管理處汶水園區的生態池進行魚類調查及移除外來種魚類，並記錄園區生態池的水質環境，累積生態池資料，作為園區魚類保育的基礎訊息，提供日後各項保育政策的參考。

這項移除外來種魚類的行動，希望讓一般民眾熟識園區生態池環境及魚類調查技術的操作，具備辨識魚類物種的能力，並了解生態池水質環境。