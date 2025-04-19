獨／碧潭堰魚道大頭鰱爆量 4團聲明外來種不等同生態豐

新店碧潭堰月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上，引發民眾議論，新北市水利局指新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。但三個溪河保育團聯合聲明表示，魚群利用人工魚道移動的現象，不應擴大詮釋為「凸顯生態豐富」，且大頭鰱為外來種，利用人工魚道溯溪而上的景象，並非所謂「洄游產卵」。

新北市水利局指出，碧潭堰魚道2022年完工啟用以來，已記錄到多達63種魚類、10種蝦蟹類，顯示新店溪整體生態復育成果斐然。碧潭堰月初出現大量鰱魚，沿魚道溯溪而上產卵，排隊躍過水面相當壯觀，是首度發現大型魚類洄游，來源成謎，但凸顯生態豐富，魚道發揮功效。

新北市水利局河川工程科長傅光維日前說，這是碧潭堰首次有大頭鰱這類大型魚種洄游，凸顯生態豐富，魚道發揮功效。新北市水利局長宋德仁也表示，市府2015年起陸續於碧潭堰下游設置4處矮堰，串連水域空間、形塑生物廊道，打造水生態樂園；魚道啟用後持續吸引洄游魚類，近期天氣回暖，魚群感受到繁殖訊號，洄游行為明顯增加。

針對新北水利局的說法，台灣河溪網協會、中華民國溪流環境協會、中華民國自然生態保育協會、生態專業技術服務商業同業公會發出共同聲明。

聲明指出，「人工魚道」為河川橫向構造物（如固床工、攔河堰、潛壩及防砂壩等）阻斷上下游縱向連結性的「補救」設施，且並非解決魚群洄游遭遇橫向構造物阻隔問題的萬靈丹，魚群利用其移動之現象，不應被擴大詮釋為「凸顯生態豐富」，亦不能證明其發揮「補救」效果。

聲明說，此次溯溪而上之魚類多為大頭鰱，大頭鰱是以浮游生物維生的外來魚種，相關單位時常會於河川水域施放其魚苗，來淨化水質、控制優養化；大頭鰱原生於中國大型河川，並不會在靜止的水域或小溪流產卵，所以碧潭堰中大頭鰱利用人工魚道溯溪而上的景象，並非所謂「洄游產卵」。

四河溪團體認為，河川水域生態多樣，魚道僅能補救其中「特定物種」的「通行」，因構造物而改變的河川生態系，其組成、結構、功能都尚待復原；因此，建造橫向構造物時，仍應優先考量生態檢核之「迴避」、「縮小」等原則，維護河川原有棲地樣貌並確保廊道通暢。