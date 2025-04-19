碧潭堰魚道大頭鰱爆量 學者：外來種增生如癌細胞擴散

新店碧潭堰月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上，引發民眾議論，新北市水利局指新建的人工魚道發揮功效、河川豐富生態的說法遭質疑。國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授說，水域生態沒整治好，外來種大頭鰱大量增生如「癌細胞擴散」，適得其反。

新北市水利局河川工程科長傅光維日前說，這是碧潭堰首次有大頭鰱這類大型魚種洄游，凸顯生態豐富，魚道發揮功效。

台灣河溪網協會、中華民國溪流環境協會、中華民國自然生態保育協會、生態專業技術服務商業同業公會發出共同聲明，指魚群利用人工魚道移動的現象，不應擴大詮釋為「凸顯生態豐富」，且大頭鰱為外來種，利用人工魚道溯溪而上的景象，並非所謂「洄游產卵」。

學者陳義雄則以學術專業分析，他說，水利單位以為有魚可游就好，殊不知引為亮點的大頭鰱根本是水產養殖引入的外來魚類，該河段本土魚類很少，吳郭魚也為數也很高。

陳義雄表示，水利單位通暢水域魚道原本是好事一樁，但錯誤的外來種不移除，水域生態沒整治，外來種等於增加如癌細胞擴散一般，生態適得其反。