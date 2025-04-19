黑熊吃掉3家犬 部落人心惶惶

花蓮有黑熊侵入卓溪鄉中正部落工寮，首次被發現捕食三隻雞舍看守犬，因距離聚落非常近，鄉民人心惶惶。由於這隻黑熊佩戴衛星項圈，林業及自然保育署花蓮分署比對影像，研判是四年前玉山國家公園管理處野放的黑熊，正設法驅離。玉管處確認是他們所野放的個體，將放置相機監測，並請專家協助誘捕，再解除項圈重新野放。

林保署花蓮分署四月十一日接獲部落高姓居民通報，雞寮疑被黑熊侵入，吃了十幾隻雞，派員到場發現熊毛、熊窩與排遺，即架設四台自動相機追蹤，也提醒應收好廚餘、移置雞鵝和三隻看守犬。不料，黑熊十四日起開始攻擊飼養犬，先有一隻繫繩被扯斷消失，隔兩天又有一隻因嚴重撕裂傷死在工寮，最後一隻於前天遭捕食，攻擊畫面都被紅外線自動相機拍下。

花蓮分署比對黑熊特徵，發現其應該是玉管處在二○二一年時捕捉並佩掛衛星定位頸圈後野放的個體YNP-BB02，花蓮分署表示，佩戴動物身上衛星定位頸圈若未經由指令解除，通常一到三年也會自然脫落，但此個體至今仍掛著頸圈，恐影響黑熊發育。

據悉，該隻黑熊過去兩年陸續被民眾發現行蹤，花蓮分署也有攝得影像並通報玉管處。滋擾事件傳出後，玉管處緊急聯繫野生動物專家姜博仁等人赴花蓮，將於牠經常出沒範圍協助誘捕，設法解下項圈後再野放。

卓溪鄉近年成為黑熊出沒熱點，先前已有多起黑熊侵入雞舍吃雞事件，這次吃掉看守犬，鄉民感受更深，有人抱怨既然玉管處野放，應該出面積極處理。卓溪村長黃品綸說，部落有四、五十戶，工寮距住家不到一公里，村民相當害怕。

當地流浪動物大量飼養戶距工寮僅四百公尺，擔心黑熊吃狗，人也可能被攻擊。花蓮縣農業處派員會同玉里、卓溪鄉鎮公所人員訪視，教導使用花蓮分署提供的大龍炮，花蓮分署人員則排班日夜巡邏，一旦發現黑熊便強力驅離。

花蓮分署表示，都會居民對於黑熊常充滿浪漫情懷，籲請大家以同理心看待山村部落居民對黑熊可能危害生命財產安全的擔憂與政府必要的處理方式。花蓮分署也提醒居民妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料。