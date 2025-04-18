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影／玉管處認了黑熊咬死看家狗 將會同專家捕捉野放
花蓮縣卓溪鄉中正部落工寮，傳出黑熊入侵，吞吃繫綁的3隻飼養犬，鄉民人心惶惶。玉管處表示，經黑熊軌跡判斷，應是玉管處委託台灣黑熊協會調查的成年公熊，玉管處將與專家討論放置相機監測，若發現黑熊將捕捉，重新野放。
玉管處保育台灣黑熊有成，最近頻傳出黑熊蹤跡，主要活動區域在園區東部，以花蓮縣卓溪鄉山區最多，近來在玉山主峰線、塔塔加、楠梓仙溪和南橫梅山都發現黑熊身影，總數約200至300隻之間。有山友登山遇見黑熊，也有黑熊活動靠近山區部落，甚至入侵農場捕食飼養家禽、偷吃蜂蜜。
玉管處表示，這次黑熊吞吃犬隻還是第一次發現，畢竟，犬隻會吠叫、攻擊，一般黑熊接近人類聚落都比較小心，只要動靜較大，就會調頭離開。去年4月玉管處巡查員在瓦拉米步道在山風2號吊橋下的瀑布旁發現死亡的黑熊個體，是2021年委託屏科大教授黃美秀團隊繫放追蹤的BB03「刀疤斯」，左側胸腔背側發現子彈，應是遭盜獵射殺。
玉管處和台灣黑熊保育協會合作，長期研究台灣黑熊，從黑熊軌跡判斷，這隻公熊應是112至113年度間繫放的黑熊個體。
玉管處表示，從林保署提供的影片來看，這隻公熊在活動上及外觀尚屬正常，並無受傷情形。研究黑熊所戴的項圈，經過1到3年就會自動脫落。玉管處曾發現項圈故障，無法順利下載黑熊軌跡，研究團隊多次到項圈軌跡消失地點搜索，包括清水部落及南安地區周邊並無所獲。
玉管處將與林保署合作，只要接獲通報，研究團隊會即時到通報地點周邊放置簡訊相機，不過黑熊活動範圍廣，一天可行走30至40公里的範圍覓食，因此難以順利捕捉。
目前這隻黑熊係由林保署先驅趕，玉管處將與專家討論再放置相機監測，倘若發現黑熊回來，會立即捕捉並解下頸圈。
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