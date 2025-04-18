影／花蓮卓溪黑熊出沒吃掉3隻飼養犬 部落人心惶惶

花蓮卓溪鄉再有熊出沒，這次是侵入卓溪村中正部落工寮，吞吃繫綁的3隻飼養犬，因距離聚落非常近，鄉民人心惶惶。林業及自然保育署花蓮分署比對影像，判斷是4年前玉山國家公園管理處野放的黑熊，將展開驅離；縣府與鄉鎮公所也前往關切，教導使用大龍炮驅離方式。

花蓮分署11日接獲高姓部落居民通報，雞寮疑似被黑熊侵入，吃了10幾隻雞，分署非常重視立即派員到場，在周邊發現熊毛、熊窩與排遺，立即架設4台自動相機追蹤，也提醒高姓男子收好廚餘、移除雞鵝和3隻看守犬。

不料，黑熊從14日起開始陸續攻擊飼養犬，先是有一隻繫繩被扯斷消失，隔兩天又有一隻死在工寮，身上帶有撕裂傷，最後一隻昨天也遭黑熊撕咬捕食。紅外線自動相機分別在15日拍到黑熊靠近雞舍及17日拍攝到黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻。

影片中的黑熊明顯掛頸圈，花蓮分署比對特徵研判是玉管處委託學者在4年前捕捉並佩掛衛星定位頸圈的個體YNP-BB02，經了解可能是因為發報器故障，該黑熊在野放後僅追蹤100多日後即失去訊號，因此至今仍掛著頸圈，詳細原因有待進一步釐清。

卓溪鄉原本就是黑熊棲地，先前已有多起黑熊侵入雞舍吃雞的事件，這次吃掉民眾飼養犬隻，鄉民感受更深，私底下議論紛紛，也有人抱怨既然是玉管處野放，應該出面更積極處理。

卓溪村長黃品綸說，部落有4、50戶人家，因工寮距住家不到1公里，村民很害怕，尤其家有老人、幼兒，更加擔心。已經透過村民群組、村內廣播，提醒村民遠離黑熊出沒的工寮周邊，注意自身安全。

縣府農業處接獲當地流浪動物大量飼養戶通報，距工寮僅400公尺，擔心黑熊會吃狗，可能攻擊她及愛犬。農業處派員會同玉里、卓溪鄉鎮公所人員訪視，教導使用花蓮分署提供的大龍炮使用方式。