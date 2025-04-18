金門碧山養牛場違占國有地多年 牛隻搬遷進入最後階段

金門金沙鎮碧山畜牧場違法占用國有土地多年，長期造成鄰近居民困擾，歷經一年協調與防疫波折，牛隻遷移作業終於於4月15日啟動，目前已完成約219頭搬遷，尚餘近20頭預計於本週內全數轉移至金門縣畜試所合法牧場，金門縣議員蔡其雍昨日再度召集多個單位會勘，確認遷移進度及後續拆除復原規劃，也感謝相關單位的共同配合。

據了解，該牧場原違法使用碧山地區國有土地，除未經許可外，牛隻經常在道路上遊蕩，影響交通安全與環境衛生，蔡其雍於去年6月邀集相關單位召開協調會，促使業者與縣府畜試所簽署合法租約，原定同年8月底前完成牛隻遷移，然而因場區於8月下旬爆發防疫事故，移動作業一度中止。

根據農業部防檢署會議決議，雖然疫病處理完成、疫苗補強到位，但場區周邊仍持續檢出陽性檢體，延宕搬遷進度，直至今年2月解除防疫管制後，業者重新與畜試所簽約，承諾於兩個月內完成遷移作業，目前正進入收尾階段。

蔡其雍表示，此案歷經反覆溝通與防疫困難，能有目前成果，仰賴國產署金馬辦事處、金門縣政府各單位與地方社區的合作，第一線人員承擔高風險任務，尤其金門縣防疫所人員在悶熱天氣下穿戴全套防護裝備趕牛，體力與精神負荷極大，令人敬佩。

蔡其雍也透露，遷移期間已有兩名防疫人員遭牛衝撞受傷，分別出現腿部拉傷與骨裂，仍在療養中，他將持續爭取改善第一線人員工作條件，承諾將親自前往慰問。

金門縣防疫所指出，大型牛隻遷移兼具高風險與高責任，在搬遷前已全面完成疫苗補強，遷移過程也建立後續健康監測機制，確保疫情不擴散。金門縣畜試所則提供合法飼養空間與技術協助，保障搬遷後的飼養安全。

縣府產發處漁牧科與國產署表示，未來將持續查核畜牧場使用情形，防止違規使用國有地再度發生。環保局也將配合拆除後的廢棄物清理，恢復環境原貌。

當地光居民指出，碧山養牛場問題已困擾社區逾20年，影響生活品質，如今終於看到實質改善，感到欣慰，並感謝相關單位與蔡議員的積極推動。